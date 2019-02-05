SABAH Spor yazarları gündemi yorumladı

SORULAR

1- Başakşehir zirvede tam gaz devam gidiyor. Arkasındaki G.Saray ile 8, Beşiktaş ile 11 puan fark var. Sizce Başakşehir şampiyonluğa ne kadar yakın? İkinci favoriniz hangi takım?

2- Kagawa ilk maçında dünyayı sarstı. Japon futbolcu bu hafta 11'e girmeli mi? Girerse Beşiktaş nasıl bir oyun düzeni ile sahada olmalı?

3- Kasımpaşa ligde son 3 maçını kaybetti. İlk yarıda çok iyiydi, niye düşmeye başladı?

GÜRCAN BİLGİÇ

Transferlerle güçlü bir F.Bahçe ortaya çıktı. Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacak, G.Saray'ı da Kadıköy'de ağırlayacak. Zirve yarışında ne olacağı sarı-lacivertlilere bağlı.

MURAT ÖZBOSTAN

Başakşehir havaya girmiş. Her şey yolunda, kadro zengin. Kalan maçlarda mucize gerçekleşmezse şampiyon olurlar. Artık yarışın ikincilik için geçeceğini söyleyebiliriz



AHMET ÇAKAR

Başakşehir için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Süper Lig'in bitimine 3-4 hafta kala en yakın rakibine en az 10 puan fark atar ve şampiyonluğunu ilan eder.

1- MURAT ÖZBOSTAN: Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın bir sözü dikkatimi çekti maç sonrası, "Şampiyonluk yürüyüşümüz" dedi. Normalde bu tür cümleleri pek kullanmazdı. Başakşehir havaya girmiş. Bu kesin. Her şey yolunda, kadro zengin. Şu kalan maçlarda büyük mucizeler olmazsa Başakşehir şampiyon olur. Artık yarışın ikincilik için geçeceğini söyleyebiliriz. Beşiktaş, Galatasaray, Konya ve Trabzonspor arasında.

GÜRCAN BİLGİÇ: Başakşehir'i tutmak çok kolay olmayacak. Çünkü performans takımı değil, belli oyuncuların yapacaklarına muhtaç olmadan kazanmayı başarıyor. Üstelik gol de yemiyorlar. Zirvenin kararını verecek takım ise muhtemelen Fenerbahçe olacak. İlk yarıdaki etkisiz takım gitti, yeni transferleri ile daha güçlü bir oyuna sahip Fenerbahçe çıktı ortaya. Beşiktaş ve Başakşehir ile de oynayacak, Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Kısacası kim şampiyon olacak, kim küme düşecek, Fenerbahçe'ye bağlı.

AHMET ÇAKAR: Bence 8 puanlık farkla büyük bir avantaj elde eden Başakşehir şampiyon oldu. Ama ikincilik için ciddi bir yarış var. Bana göre ikincilik mücadelesi de Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçer ve hatta şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki Başakşehir, ligin bitimine 3-4 hafta kala en yakın rakibine en az 10 puan fark atar ve şampiyonluğunu ilan eder.

YARIŞ TERİM VE GÜNEŞ'E DÖNEBİLİR

LEVENT TÜZEMEN: Başakşehir büyük avantaj ele geçirdi. İki büyüğün şampiyonluk şansı kendi ellerinde değil.

Eğer Avcı ve öğrencileri takılırlarsa iki büyüğe şans doğar. Bu aritmetiği yaparken Galatasaray ile Beşiktaş'ın önündeki maçları kazanacaklarını düşünüyoruz. Başakşehir iki büyüğe yenilip diğer maçlarda puan kaybetmez ise yarış Fatih Terim ile Şenol Güneş arasında olur. İkincilik biletini cebine koyan takım Devler Ligi'ne kalır. Bence de Başakşehir'in F.Bahçe ile de oynayacağı maçı gözden kaçırmayalım. Sonuç; Başakşehir'in rakibi öncelikle kendisidir.

İSKENDER GÜNEN: Başakşehir'in şansı çok yüksek. Fakat henüz ligin sonuna 14 hafta var. Bu 14 haftalık süre ve 3 puanlık sistem göz önüne getirildiğinde her şey olabilir. Başakşehir'i takip eden takımların aralarında fazla puan farkları yok. Ocak transferlerinde Trabzonspor dışında diğer takımların kadrolarını güçlendirdikleri gerçeğini de göz ardı etmemek gerek.

2- KAGAWA BEŞİKTAŞ'IN ARADIĞI LİDER

Japon yıldız, Beşiktaş'ı toparlayacağı gibi zirve yarışının içinde tutacaktır. Kagawa'nın Türkiye'ye gelmesi İstanbul Boğazı'nı ziyaret eden yunus balıklarına benziyor

AHMET ÇAKAR: Kagawa'nın kariyeri belli. Üstelik Japonlarla profesyonel iş yapmak dünyanın en keyif veren, en zevkli işidir. Yeter ki adamlara verdiğin sözü tut, kandırma, onuruyla oynama. Eğer bunları yaparsanız bir Japon ister profesyonel futbolcu olsun, ister temizlik işçisi işini tüm fedakârlıkla yapar.

LEVENT TÜZEMEN: Kagawa'nın kalitesini tartışmak çok ayıp olur. Japon yıldızın Türkiye'ye gelmesi İstanbul Boğazı'nı ziyaret eden yunus balıklarına benziyor. Ancak attığı iki golü ön plana çıkartıp abartılı yorum yapmak Kagawa'ya şimdilik haksızlık olur.

Çünkü iki golde de Antalya'nın en kötüsü Boffin'in ciddi pozisyon hataları vardı. Ama Kagawa bir lider olarak Beşiktaş'ı toparlayacağı gibi zirve yarışının içinde tutacaktır.

İSKENDER GÜNEN: Dortmund'da geçirdiği süre ve takıma yaptığı katkı ile M.United gibi bir deve transfer oldu. Premier Lig'de istenilen düzeye ulaşamadığı için tekrar Dortmund'a döndü. Orta alanda oyunu yönlendiren, asistleri ve attığı goller herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Antalyaspor maçında oyuna girdikten sonra attığı iki gol herhalde dünya futbolunda çok ender olabilecek bir olay. Bu yıl geldiği Dortmund'da ilk 11'de uzun bir süre yer alamadı, maç eksiği var. Eğer fiziksel olarak bir eksiği yoksa Beşiktaş orta sahasına büyük katkı sağlar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Böyle bir yeteneği ne kadar çok izlersek, o kadar iyi. Oyun aklı ve tecrübesiyle çok şeyler katacak. Ancak fizik olarak iyi değil. Süper Lig'in kendi zorluğunda, mevsimin saha şartlarını ağırlaştırdığı ortamda Şenol hoca, bir ay içinde onu yeterli seviyeye getirir.

MURAT ÖZBOSTAN: Bütün Beşiktaşlılar eminim, 'Keşke bu adam sezon başı gelseydi, şimdi takım farklı yerlerde olurdu' diye düşünmüştür.

Büyük renk oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı mucize. Fakat en azından siyah-beyazlı taraftarları bu yarışta zinde tutacak bir isim oldu Kagawa. Vodafone Park'a gitmek, Japon futbolcuyu izlemek için bir motivasyonları olacak. Kagawa 11'e girmelidir. Adem Ljajic de solda oynar ya da Şenol hoca farklı bir düzen düşünür.

3- KASIMPAŞA'DA GİDEN OYUNCULAR PSİKOLOJİYİ BOZDU

ÇAKAR: Kasımpaşa'ya ne olduysa devre arasından sonra oldu. Önce kupa maçında Diagne atıldı, sonra Rize ve Başakşehir'e yenildiler ve ardından Diagne gitti. Trezeguet de afralara tafralara başladı ve Kasımpaşa aşağı doğru indi. Daha aşağı inerler mi? İnerler.

Görünen o ki yönetimin şampiyonluk iddiası yok. Bu da takıma yansıyor.

GÜNEN: Teknik adam değişiminden sonra gerek oyun gerekse sonuç olarak farklı bir yapıya büründüler ve de uzun bir süre şampiyonluk yarışının içinde yer aldılar. Fakat ikinci yarının başlamasıyla önce Alanya ile yapılan kupa maçında kendileri için çok önemli oyuncularından Diagne'nin kırmızı kart görmesiyle takımda sorunlar baş gösterdi. Gerekli taraftar gücü olmayan takımların en büyük sorunlarından birisi ortaya çıktı. Bu da hedefin küçülmesi. Her geçen hafta takımda maç konsantrasyonlarının yitirilmesi ve takımı sırtlayan oyuncuların sorumluluktan kaçınması bugün gelinen noktanın en büyük nedenidir. Hedefin küçülmesine en büyük örnek ise, takımın gol yükünü sırtlayan Diagne'nin transferine izin verilmesi.

ÖZBOSTAN: Bir ya da birkaç futbolcuya bağlı bir takımsanız bu düşüş kaçınılmaz olur. Kasımpaşa kötü bir ara transfer dönemi geçirdi. Bundan sonra da Kasımpaşa'da düşüş devam eder.

TÜZEMEN: Kasımpaşa'nın final maçında Başakşehir'e kaybetmesi ve Diagne'nin satılması takımın tüm motivasyonunu dibe vurdu.

Medyası ve taraftarı olmayan kulüplerin oyuncuları psikolojik sıkıntı yaşadıklarında ayağa kalkabilecek desteği bulamazlar. Kasımpaşa'nın çok büyük hocası var ama oyuncuları yeterli değil. Yönetimin önce Eduok'u ardından da Diagne'yi satmasını Kasımpaşalı oyuncular 'Yönetim artık zirveye oynayamayacağımızı düşünüyor' diye algıladılar.

BİLGİÇ: Sonuçlara çok bakmayalım. Oyun olarak ilk yarının gerisinde değiller. Diagne'nin yokluğu elbette takımı etkiledi. Bir futbol şanssızlığı yakalarına yapıştı sanki. Bu arada Başakşehir ve Sivas'ın da hakkını yememek lazım.

HAFTANIN ENLERİ

Haftanın futbolcusu kim?

ÇAKAR: Adem Ljajic

GÜNEN: Edin Visca

TÜZEMEN: Edin Visca

BİLGİÇ: Visca ve Lens… Üç asist yaptı Visca. Başakşehir'in yüzde 42 ile topa sahip olduğu maçı net skorla kazandırdı takımına. Lens de skorun dörde gelmesine kadar Beşiktaş'ın en etkili, yararlı oyuncusuydu. Kagawa'nın gölgesinde kaldı.

ÖZBOSTAN: Bence Başakşehirli Mert olur. Galatasaray'da Muslera yediği hatalı golle takımını galibiyetten etti. Ama Mert skor 0-0 iken ve sonrasında inanılmaz toplar kurtardı. Başakşehir 20 haftanın 12'sinde kalesinde gol görmedi.

Müthiş bir rakam.

Haftanın olayı size göre neydi?

ÇAKAR: Kagawa'nın kırdığı rekorlar. Düşünebilir musunuz, bir oyuncu yeni bir ülkeye, bir takıma transfer oluyor. Neredeyse idmana bile çıkmıyor, takım arkadaşlarının isimlerini bilmiyor… Oyuna maçın bitmesine kısa bir süre kala giriyor, girdikten 19 saniye sonra ilk golünü, birkaç dakika sonra da ikinci golünü atıyor. Dünya futbol tarihinde bunun bir başka örneği olduğunu düşünmüyorum.

GÜNEN: Kagawa'nın oyuna girer girmez iki gol atması tabii ki haftanın olayı oldu.

TÜZEMEN: Kagawa'nın 3 dakika içinde iki gol atması bana göre de öne çıktı.

BİLGİÇ: Kagawa'nın oyuna girdikten saniyeler sonra golünü atması, dakikalar sonra da ikinciyi bulması güne de haftaya da damga vurdu. Hem Ankaragücü hem de Erzurumspor'un iptal edilen golleri ise ikinci sırada kalır.

ÖZBOSTAN: Kagawa'nın attığı goller.

En çok hangi maçtan keyif aldınız?

ÇAKAR: Antalyaspor-Beşiktaş maçı. Atılan 8 gol, Kagawa'nın rekoru ve ambiyans.

GÜNEN: Alanya-Galatasaray karşılaşması.

BİLGİÇ: Alanya-Galatasaray maçı karşılıklı atakları ve temposu ile her saniyesiyle heyecan doluydu. Neredeyse orta sahasız oynadılar ve bir an önce rakip kaleye gitmeyi istediler. Çok hata yapıldı ama bunlar da maça tempo ve heyecan getirdi.

TÜZEMEN: Antalya-Beşiktaş

ÖZBOSTAN: Antalya-Beşiktaş