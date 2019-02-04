İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan Fenerbahçe'ye bir güzel haber de FFP kuralları nedeniyle sürekli temas halinde olduğu UEFA'dan geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA yetkilileriyle UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde bir araya gelerek yapılacak projeleri anlatmıştı. Gerçekleştirilen kritik Finansal Fair Play ('FFP') toplantısının ardından UEFA'dan cevap geldi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin FFP nedeniyle UEFA'dan ceza alıp almayacağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında UEFA'dan ceza almamak ve FFP standartlarını yakalamak adına mart ayında bir destek kampanyası başlatılacağını açıklamıştı. Kampanyayla bağlantılı olarak çalışmalar devam ederken, 'Birlikteyiz güçlüyüz' sloganı altında kulübün hesap numaraları verilerek taraftarlardan destek isteneceği, ayrıca cep telefonu üzerinden mesajlarla da yardım isteneceği bildirildi. Bununla birlikte kongre üyelerinin aidatları da artırılacak. Bu arada yönetim, 'HeForShe' hareketine destek için imza kampanyası başlatacak.