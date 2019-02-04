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İşte 'nın kararı

'de bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan 'ye bir güzel haber de FFP kuralları nedeniyle sürekli temas halinde olduğu 'dan geldi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 21:24
İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Kulübü Başkanı , yetkilileriyle UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde bir araya gelerek yapılacak projeleri anlatmıştı.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Gerçekleştirilen kritik Finansal Fair Play ("FFP") toplantısının ardından 'dan cevap geldi.

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İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Bu doğrultuda 'nin FFP nedeniyle 'dan ceza alıp almayacağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Başkanı , Camiaya Sesleniş programında 'dan ceza almamak ve FFP standartlarını yakalamak adına mart ayında bir destek kampanyası başlatılacağını açıklamıştı.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Kampanyayla bağlantılı olarak çalışmalar devam ederken, "Birlikteyiz güçlüyüz" sloganı altında kulübün hesap numaraları verilerek taraftarlardan destek isteneceği, ayrıca cep telefonu üzerinden mesajlarla da yardım isteneceği bildirildi.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Bununla birlikte kongre üyelerinin aidatları da artırılacak.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Bu arada yönetim, "HeForShe" hareketine destek için imza kampanyası başlatacak.

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