Bu fırsat kaçmaz

Mehmet Özcan
7 MADDEDE GALATASARAY
BELHANDA'YA ÖZEL GÖREV 1-
Babasını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i Perşembe günkü cenaze töreninde Galatasaraylı futbolcular yalnız bırakmadı ve yönetim Adana'ya özel uçak kaldırdı. 2-
Yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin takımı Trabzonspor maçına
hazırladı. Terim de cuma akşamı Florya'ya döndü. 3-
Trabzon'a karşı cezalı Fernando'nun yerine iki aday var: Selçuk ve Donk.
İki oyuncu da Hatay'la oynanan kupa maçına 11'de çıktılar ancak Trabzon derbisi düşünülerek 90 dakika sahada tutulmadılar. 4-
Luyindama-Marcao
ikilisi birbirlerine alışsın diye kupada 90 dakika birlikte oynadı. 5-
Cezası nedeniyle 20 gündür sahalardan uzak kalan Diagne ekstra idmanlarla maça hazırlandı. Senegalli bugün tek forvet olacak. 6-
Kanatlarda görev alacak Onyekuru ve Feghouli'den yapacakları ortalarla Diagne'yi beslemeleri istendi. 7-
Ön libero sıkıntısı çeken Trabzonspor'u merkezden vurma görevi Younes Belhanda'ya verildi. Faslı 10 numaraya "Kaleyi gördüğün an şut çek" mesajı verildi. 27
Kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı toplamda 27 maça çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Yunus Emre Sel
7 MADDEDE TRABZONSPOR KARAMAN'DAN YOĞUN TERAPİ 1-
Ankaragücü maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan Filip Novak ile Uğurcan Çakır'ın son anda riske
edilmemesine karar verildi. 2-
Sakatlığı geçen Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, Galatasaray'a karşı forma giyebilmek için Arjantin'den özel antrenör getirip
çalıştı. 3-
Kupa maçındaki Ümraniye beraberliği moralleri bozarken, teknik direktör Ünal Karaman,
oyuncularını toplantılar
yaparak Galatasaray'a motive etmeye çalıştı. 4-
Uğurcan'ın oynayamayacağının netlik kazanmasından sonra 18 yaşındaki kaleci Arda'nın özgüvenini yükseltmek için kaleci antrenörü Metin Aktaş özel çalışmalar yaptı. 5-
Teknik direktör Ünal Karaman, kadro darlığı nedeniyle stoper Zargo Toure'yi orta sahada denedi. İran Milli Takımı'ndan dönen Hosseini'yi ise Hüseyin Türkmen'le savunmada görevlendirdi. 6-
Sakatlığı bulunan Pereira, takımın antrenmanını ziyaret ederek arkadaşlarına moral verdi ve Galatasaray maçı için galibiyet sözü aldı. 7-
Bordo-mavili
yönetim Galatasaray maçının kazanılması durumunda özel prim verecek. Rakam ise 3 puan alınması halinde soyunma odasında açıklanacak. 3
Galatasaray'a karşı teknik direktörlük kariyerinde sadece üç karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'un 52 yaşındaki hocası Ünal Karaman, bu mücadelelerde 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.