Bu fırsat kaçmaz

BUGÜN NELER OLDU

Babasını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i Perşembe günkü cenaze töreninde Galatasaraylı futbolcular yalnız bırakmadı ve yönetim Adana'ya özel uçak kaldırdı.Yardımcı antrenörler Hasan Şaş,hazırladı. Terim de cuma akşamı Florya'ya döndü.Trabzon'a karşı cezalı Fernando'nun yerine iki aday var:İki oyuncu da Hatay'la oynanan kupa maçına 11'de çıktılar ancakLuyindama-Marcaoikilisi birbirlerine alışsın diye kupada 90 dakika birlikte oynadı.Cezası nedeniyle 20 gündür sahalardan uzak kalanKanatlarda görev alacak Onyekuru ve Feghouli'den yapacakları ortalarla Diagne'yi beslemeleri istendi.Ön libero sıkıntısı çeken Trabzonspor'u merkezden vurma görevi Younes Belhanda'ya verildi.Kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı toplamda 27 maça çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.Ankaragücü maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulananedilmemesine karar verildi.Sakatlığı geçen Trabzonspor takım kaptanıçalıştı.Kupa maçındakioyuncularını toplantılaryaparak Galatasaray'a motive etmeye çalıştı.Uğurcan'ın oynayamayacağının netlik kazanmasından sonra 18 yaşındaki kaleci Arda'nın özgüvenini yükseltmek için kaleci antrenörü Metin Aktaş özel çalışmalar yaptı.Teknik direktör Ünal Karaman, kadro darlığı nedeniyle stoper Zargo Toure'yi orta sahada denedi.Sakatlığı bulunanBordo-maviliyönetim Galatasaray maçının kazanılması durumunda özel prim verecek.Galatasaray'a karşı teknik direktörlük kariyerinde sadece üç karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'un 52 yaşındaki hocası Ünal Karaman, bu mücadelelerde 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.