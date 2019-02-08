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, babasının mezarını ziyaret etti

Teknik Direktörü , dün defnedilen babası 'in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:56
Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü 'in 6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası (94), Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında annesi Emine Terim'in yanına defnedildi.

Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti

, bugün İstanbul'a dönmeden önce ailesiyle birlikte babasının bulunduğu aile kabristanına gelerek, çiçek bıraktı, dua etti.

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Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
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Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
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