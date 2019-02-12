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Son dakika: MHK Başkanı istifa kararı aldı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden istifa etme kararı aldı. İstifasını yarın Türkiye Futbol Federasyonu'na sunacağını belirten Namoğlu, Türk futboluna daha iyi hizmet etmek adına bu kararı aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 20:21
Son dakika: MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa kararı aldı

Merkez Hakem Kurulu [MHK] Başkanı Yusuf Namoğlu görevinden istifa etme kararı aldı. Namoğlu istifasını yarın Türkiye Futbol Federasyonu'na [TFF] ileteceğini açıkladı.

16 Aralık 2014 tarihinde, TFF tarafından MHK başkanlığına getirilen Namoğlu, 2 Ağustos 2016 tarihinde TFF tarafından bir kez daha MHK başkanı olarak seçildi.

Konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada haftalık maç tayinleri çalışmalarını yapmak amacıyla istifasını yetkili makamlara yarın vereceğini belirten Namoğlu, "Yeni birisinin gelip bunu yetiştirme olanağı yoktur. Dolayısıyla bu şekilde uygulama yapmamız gerekir, devlette devamlılık adına." dedi.

Karar aşamasında çok düşündüğünü ve değerlendirme yaptığını belirten Namoğlu, Türk futboluna daha iyi hizmet etmek ve daha iyi bir ortam meydana getirmek adına istifa kararını aldığını belirtti. "Vicdanen dürüstçe görev yaptığımızı düşünüyorum. İstifa kararının ardından gerekli açıklamaları yapacağım."

Gelişmeyi ilk olarak A Spor duyurdu.

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Son dakika: MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa kararı aldı
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