Mircea Lucescu: "Milli takımdaki hedefimi gerçekleştirdim"

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'nda elinden geleni yaptığını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nda misyonunu tamamladığını kaydeden Lucescu, "Milli takımdaki hedefimi gerçekleştirdim. Genç bir takım inşa ettim. Artık Türkiye, genç bir bantta yer alıyor. Yaş ortalamasını 29'dan 23,5'a düşürdük. Bu önemli bir adımdı. Daha sonrasında ise karşılıklı anlaşarak milli takım görevimden ayrıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Rumen teknik adam, Türk Milli Takımı'yla sözleşmesinin normalde bu yaz sona ereceğini hatırlatarak, "Benim yerime gelecek yeni teknik adama bir jest yapmış gibi oldum. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde görevi alacak teknik adam için bu zaman dilimi bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KALBİMDE ÖZEL YERİ VAR"

Türkiye'de iki takımda şampiyonluk sevinci yaşadığını ve Türk insanını çok sevdiğini ifade eden Lucescu, "Burada çok iyi dostlarım oldu. Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Teknik direktörlük kariyerimde güzel anılarım oldu. Bu gönül bağım hiç kopmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediğini ve bundan sonra kulüp takımı çalıştırmayı düşündüğünü kaydeden Mircea Lucescu, "Hala çok gencim. Enerjim bu işe fazlasıyla yeter. Avrupa'dan bir takımı çalıştırabilirim ya da farklı bir kıtadan da olabilir. Bunu ilerleyen zamanda hepimiz göreceğiz." diye konuştu.