Yusuf Namoğlu'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

"MONİTÖRE RAĞMEN YANLIŞ KARARLAR VEREN ARKADAŞLAR OLDU"

Bu sistemin oturması için 1 yıl çalıştıklarını söyleyen Namoğlu, "Monitöre rağmen yanlış kararlar veren arkadaşlar oldu, biz de prosedür gereğince dinlendirmeye aldık. Sahadaki insan pozisyonu göremeyebilir. VAR sistemi zaten bunun için. Yanlış kararlar bilinçli değil, yetenekle ilgili bir durum. Bir pozisyon için bir hakemin kariyeri bitmez. Hakemleri korumak için ve kamuoyuna bilgi vermek için yazılı açıklama yaptık. Zamanında bir hata nedeniyle Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği bitirildi. Aynısı olmaması için kamuoyuna açıklama yapmak mecburiyetinde kaldık. Hakem arkadaşlar, yaptıkları hata karşılığında cezasını çekecektir, çekti de. Ama hata için hakemliği bitirilmez" dedi.