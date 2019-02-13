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'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

İstifa etme hazırlığında olan MHK Başkanı , NTV'ye konuştu. Hata yapan hakemleri dinlendirdiklerini söyleyen Namoğlu, "Bir hakem hata yaptı diye hakemliği bitirilmez" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 15:03
Yusuf Namoğlu'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

Merkez Hakem Kurulu Başkanı , istifa dilekçesini vermeden önce açıklamalarda bulundu. NTV'nin sorularını yanıtlayan Namoğlu, VAR sisteminde de hatalar yapıldığını söyledi.

Yusuf Namoğlu'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

"MONİTÖRE RAĞMEN YANLIŞ KARARLAR VEREN ARKADAŞLAR OLDU"

Bu sistemin oturması için 1 yıl çalıştıklarını söyleyen Namoğlu, "Monitöre rağmen yanlış kararlar veren arkadaşlar oldu, biz de prosedür gereğince dinlendirmeye aldık. Sahadaki insan pozisyonu göremeyebilir. VAR sistemi zaten bunun için. Yanlış kararlar bilinçli değil, yetenekle ilgili bir durum. Bir pozisyon için bir hakemin kariyeri bitmez. Hakemleri korumak için ve kamuoyuna bilgi vermek için yazılı açıklama yaptık. Zamanında bir hata nedeniyle Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği bitirildi. Aynısı olmaması için kamuoyuna açıklama yapmak mecburiyetinde kaldık. Hakem arkadaşlar, yaptıkları hata karşılığında cezasını çekecektir, çekti de. Ama hata için hakemliği bitirilmez" dedi.

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Yusuf Namoğlu'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

"ALMANYA'DA VE FRANSA'DA BUNA BENZER HATALAR OLUYOR"

VAR sisteminin gelmesinin ardından hataların benzer şekilde devam ettiğini de söyleyen , "Bütün dünyada buna benzer hatalarla bu sistem devam ediyor. Almanya'da ve Fransa'da buna benzer hatalar oluyor. Almanya'da Schalke maçında bir pozisyonda oyuncunun neredeyse ayağı kırılacaktı. Yüzde 100 kırmızı kart. Ama hakem sarı kart verdi. VAR hakemi sonrasında kendisini uyarsa da, hakem VAR'a gitmeye gerek duymuyor. Yapılan araştırmada Schalke maçında daha önce sıkıntı yaşadığı ortaya çıkıyor ve bundan dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bizde böyle bir durum olmadı. VAR'daki arkadaşlar hakemi izlemeye davet ettiğinde herkes pozisyonu izledi" dedi.

Yusuf Namoğlu'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

"VAR KONUŞMALARI, PROTOKOL GEREĞİ VERİLMEZ"

Galatasaray'ın talep ettiği VAR konuşmalarıyla ilgili olarak da konuşan Namoğlu, "VAR protokolü içinde, VAR diyaloglarının açıklanmaması konusu var. IFAB'la yapılan bir anlaşma var. Kulüpler IFAB'a gitseler de bunları vermezler. Ancak protokol değişirse verilebilir" açıklamasını yaptı.

Yusuf Namoğlu'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

"KURUL OLARAK İSTİFA EDİYORUZ"

TFF'den kendilerine istifa talebi gelmediğini sözlerine ekleyen , "TFF'den istifa talebi gelmedi, talebi ben ilettim. Yarın görevim tamamlanmış olacak. Kurul olarak istifa ediyoruz. Şimdi diğer arkadaşlardan da istifaları elektronik olarak aldık" dedi.

Yusuf Namoğlu'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

"EĞER BİR HAKEMDE ART NİYET OLSA..."

Hakemlerde art niyet olmadığını örnekle anlatan Namoğlu, "Bir maçın hakemi bir maçta gol verdi, sonra izleyince pozisyonda faul gördü ve golü iptal etti. Eğer bir hakemde art niyet olsa, zaten önceki pozisyonda golü vermez. Ya da görüntüyü izleyip golü iptal etmez" diye konuştu.

Yusuf Namoğlu'ndan istifa öncesi flaş açıklamalar

"ÖZGÜR YANKAYA, FENERBAHÇE MAÇLARINA UZUN SÜRE GİTMEDİ"

Bazı hakemlerin bazı maçlara verilmemesiyle ilgili olarak böyle bir durumu zaman zaman söz konusu olduğunu söyleyen Namoğlu, "Özgür Yankaya, Fenerbahçe maçlarına uzun süre gitmedi. Belli bir süre beklendi. Ama biz özen gösterdik bu maçlara vermek için. Görev verilmeyen 1-2 hakem olabilir" ifadelerini kullandı.

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