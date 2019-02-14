Bu fotoğraf pes ettirdi

BUGÜN NELER OLDU

"Bardağı taşıran Trabzonspor maçında Ümit Öztürk oldu.Bazı hakemler VAR'a bakıp yanlış işler yaptılar..."Sezon boyunca yaşanan skandalların ardından Merkez Hakem Kurulu toplu halde istifa kararı alırken, Başkan Yusuf Namoğlu itiraf üzerine itiraflarda bulundu. Son Galatasaray- Trabzonspor maçındaki hata değil operasyonu andıran kararlar sonrası Ümit Öztürk'ün VAR başındaki hali için "İstifa kararımı arkadaşlarla görüştüm. Devre arasında değerlendirmeler yaptık. Son damlayı taşıran,VAR çeşitli kameralardan pozisyonu gösterir, sen de kararını verirsin.Ben sonra hakemlerle konuştuğumda, 'Öyle yorumladım' diyorlar" ifadesini kullandı.Yusuf Namoğlu, MHK Başkanlığı'ndan istifasını 14 Şubat tarihli verdi. Namoğlu'nun yanı sıra kurul üyeleri Bedri Dölkeleş, Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu ve Ahmet Erdoğan da istifalarını sundu. TFF yeni MHK başkanını bugün açıklayacak.Yusuf Namoğlu'nunbaşkanlığını yaptığı MHK yönetiminin istifası sonrası kulisler hareketlendi. Yeni MHK başkanlığı için isimler var. Yeni başkan vizyoner biri olmalı. Dünya futbolunu yakından takip etmeli. Hakemler üzerinde ağırlığı olmalı.Birçok kulübün bazı hakemlere karşı ciddi öfkesi ve tepkisi var. İki önemli örnek vereceğim.FIFA kokartlı Halis Özkahya en son 1 Kasım 2012'de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin maçını yönetti. Kabaca; 6 yıl, 3 aydır Özkahya Kadıköy'e adımını atmadı.Türk hakemliğinin tartışılmaz en başarılısı Cüneyt Çakır, 19 Eylül 2015'te oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçından bu yana 3 yıl, 7 aydır Trabzon'da maç yönetmiyor.MHK'nin yeni başkanı ve yönetimi FIFA kokartlı olmalıdır.Yeni MHK başkanı barış ortamını sağlamalı, ekibiyle birlikte beyaz sayfa açmak adına kulüpleri ziyaret edip sohbet etmeli ve güven ortamını yeniden inşa etmelidir. Mesala adı geçen isimlerden Kuddussi Müftüoğlu bu işi yapamadı...Hakemler arasında çekişme, kıskançlık, gruplaşma ve ciddi bir ego savaşı var. Hakemlerinegosundan kurtulmaları için hakem havuzu genişletilmeli ve rekabet ortamı sağlanmalıdır.