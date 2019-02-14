Bu fotoğraf pes ettirdi

"Bardağı taşıran Trabzonspor maçında Ümit Öztürk oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı kabul edebileceğimiz bir olay değildi.
Bazı hakemler VAR'a bakıp yanlış işler yaptılar..."
Sezon boyunca yaşanan skandalların ardından Merkez Hakem Kurulu toplu halde istifa kararı alırken, Başkan Yusuf Namoğlu itiraf üzerine itiraflarda bulundu. Son Galatasaray- Trabzonspor maçındaki hata değil operasyonu andıran kararlar sonrası Ümit Öztürk'ün VAR başındaki hali için "İstifa kararımı arkadaşlarla görüştüm. Devre arasında değerlendirmeler yaptık. Son damlayı taşıran, Trabzonspor maçında Ümit Öztürk oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı kabul edebileceğimiz bir olay değildi. Hakemin yeteneği belliydi ve onu FIFA hakemi yapmıştık.
VAR çeşitli kameralardan pozisyonu gösterir, sen de kararını verirsin. Bazı hakem arkadaşlar, monitöre gidip yanlış karar verdiler. Yanlış karar veren hakemleri de dinlendirmeye aldık.
Ben sonra hakemlerle konuştuğumda, 'Öyle yorumladım' diyorlar" ifadesini kullandı. YENİ BAŞKAN AÇIKLANIYOR
Yusuf Namoğlu, MHK Başkanlığı'ndan istifasını 14 Şubat tarihli verdi. Namoğlu'nun yanı sıra kurul üyeleri Bedri Dölkeleş, Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu ve Ahmet Erdoğan da istifalarını sundu. TFF yeni MHK başkanını bugün açıklayacak. LEVENT TÜZEMEN - BIR GÖRÜŞ
2 isim de MHK başkanı olamaz kulüplerle barış sağlanmalı!
Yusuf Namoğlu'nun
başkanlığını yaptığı MHK yönetiminin istifası sonrası kulisler hareketlendi. Yeni MHK başkanlığı için isimler var. Yeni başkan vizyoner biri olmalı. Dünya futbolunu yakından takip etmeli. Hakemler üzerinde ağırlığı olmalı. Yeni MHK başkanı oluşturacağı yönetimine bilgili, tecrübeli ve eğitimi bilen kişileri almalı.
Birçok kulübün bazı hakemlere karşı ciddi öfkesi ve tepkisi var. İki önemli örnek vereceğim. 1-
FIFA kokartlı Halis Özkahya en son 1 Kasım 2012'de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin maçını yönetti. Kabaca; 6 yıl, 3 aydır Özkahya Kadıköy'e adımını atmadı. 2-
Türk hakemliğinin tartışılmaz en başarılısı Cüneyt Çakır, 19 Eylül 2015'te oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçından bu yana 3 yıl, 7 aydır Trabzon'da maç yönetmiyor.
MHK'nin yeni başkanı ve yönetimi FIFA kokartlı olmalıdır. FIFA olmayan bir yönetici sadece koltuk gücüyle faal FIFA hakemlerine sözünü geçiremez.
Yeni MHK başkanı barış ortamını sağlamalı, ekibiyle birlikte beyaz sayfa açmak adına kulüpleri ziyaret edip sohbet etmeli ve güven ortamını yeniden inşa etmelidir. Mesala adı geçen isimlerden Kuddussi Müftüoğlu bu işi yapamadı... Abdurrahman Arıcı da hiç FIFA olmadı.
Hakemler arasında çekişme, kıskançlık, gruplaşma ve ciddi bir ego savaşı var. Hakemlerin "vazgeçilmeziz"
egosundan kurtulmaları için hakem havuzu genişletilmeli ve rekabet ortamı sağlanmalıdır.