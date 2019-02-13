Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

"Milyonlarca insanın izlediği pozisyonu gelip VAR'da izleyeceksin ve hâlâ 'devam' diyeceksin. Ben bunun adını koyamıyorum" ifadesini kullanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a "Bu kadar net şeylerin hata olduğunu düşünmüyorum. Bu organize bir iş" demişti.