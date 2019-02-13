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Olay hakem o pozisyonu anlattı

- maçında verdiği kararlarla tartışma yaratan hakem , dev maçın kırılma noktası olan Ekuban'la Marcao arasındaki pozisyon için kendisini bakın nasıl savundu.

SABAH Spor galerileri
Giriş Tarihi: 13.02.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 11:02
Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

Olay hakem Ümit Öztürk, lehine verilmeyen penaltı pozisyonu ile ilgili yakın çevresine konuştu.

Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

Öztürk, Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı an için şunları söyledi:

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Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

"Maç sırasında penaltı olmadığını ve çarpışma olduğunu düşündüm."

Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

"Daha sonra VAR'dan çağırdılar, izledim. Orada da bir çarpışma olduğunu ve penaltı olmadığını gördüm."

Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

"Ancak daha sonra seyrettiğimde büyük hata yaptığımı gördüm"

Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

Oysa SABAH Spor'un yayınladığı, Türkiye'nin gündemine oturan fotoğrafta her şey net bir şekilde görünüyor.

Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

"Milyonlarca insanın izlediği pozisyonu gelip VAR'da izleyeceksin ve hâlâ 'devam' diyeceksin. Ben bunun adını koyamıyorum" ifadesini kullanan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a "Bu kadar net şeylerin hata olduğunu düşünmüyorum. Bu organize bir iş" demişti.

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