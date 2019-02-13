Olay hakem Ümit Öztürk o pozisyonu anlattı

Galatasaray - Trabzonspor maçında verdiği kararlarla tartışma yaratan hakem Ümit Öztürk, dev maçın kırılma noktası olan Ekuban'la Marcao arasındaki pozisyon için kendisini bakın nasıl savundu. Olay hakem Ümit Öztürk, Trabzonspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonu ile ilgili yakın çevresine konuştu. Öztürk, Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı an için şunları söyledi: 'Maç sırasında penaltı olmadığını ve çarpışma olduğunu düşündüm.' 'Daha sonra VAR'dan çağırdılar, izledim. Orada da bir çarpışma olduğunu ve penaltı olmadığını gördüm.' 'Ancak daha sonra seyrettiğimde büyük hata yaptığımı gördüm' Oysa SABAH Spor'un yayınladığı, Türkiye'nin gündemine oturan fotoğrafta her şey net bir şekilde görünüyor. 'Milyonlarca insanın izlediği pozisyonu gelip VAR'da izleyeceksin ve hâlâ 'devam' diyeceksin. Ben bunun adını koyamıyorum' ifadesini kullanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a 'Bu kadar net şeylerin hata olduğunu düşünmüyorum. Bu organize bir iş' demişti.