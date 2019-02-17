Galatasaray'da iki isim yolcu

Ekonomik sıkıntılara rağmen FFP sürecini başarıyla yöneten ve iki transfer döneminde de eksiye düşmeyen Galatasaray, bonservis limiti dolduğu için çareyi kiralama yolunda bulmuştu. Sezon başında Onyekuru ve Ndiaye, ara transfer döneminde Semih Kaya ve Luyindama geçici olarak kadroya katıldı. Kiralık gelen bu isimlerden sadece Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonu (5 milyon Euro) bulunuyor. Everton sezon biter bitmez Onyekuru'yu geri çağıracak. Galatasaray sayesinde Nijerya Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan genç oyuncu bu kez İngiltere'de çalışma izni alacak.

NDİAYE İÇİN ÇİN PLANI VAR

Ndiaye'ye 16 milyon Euro bonservis ödeyen Stoke City, bu sezon Championship'te çok kötü günler geçiyor ve Premier Lig'e dönme şansı kalmadı. Ocak ayında Ndiaye için Çin'den teklif alan İngilizler, yazın Senegalli orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan ya da Çin'e en az zararla satmaya çalışacak. Semih Kaya'nın ise Sparta Prag'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Çekya ekibi, 1.2 milyon Euro kazanan Semih'in ücretini ödemek istemiyor ve bu nedenle oyuncunun tekrar bedelsiz Galatasaray'a kiralanması bekleniyor.

GALATASARAY UEFA'YI SARSTI

UEFA Finansal Fair Play Komitesi'nin 'yeniden yargılanma' kararını CAS'a götüren ve açtığı davayı kazanan G.Saray'ın bu hamlesi ses getirdi. CAS'ın kendisine karşı aldığı bu kararın ardından bir açıklama yayınlayan UEFA, yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "UEFA, CAS'ın verdiği kararı analiz edecektir. Bu karardan kaynaklı, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir."