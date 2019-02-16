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  • Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

'ndan çarpıcı tespitler! ve ...

Sabah gazetesinin usta yazarı , ile 'nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 22:20 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 22:29
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında , 'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ererken hakem 'un kararları karşılaşmaya damga vurdu. Sabah gazetesinin usta yazarı karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu adlı programda yorumladı.

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

İşte usta yorumcunun o değerlendirmeleri...

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Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

"Konyaspor'da ileride oynayan dört oyuncu ve 'de ileride oynayan dört oyuncuyu karşılaştıralım."

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

"Jahovic, Fofana, Traore ve Milosevic... 'de Slimani, Zajc, Moses ve Valbuena. Hangi dörtlü iyi? Konyaspor dörtlüsü Fenerbahçe'de oynasa maç daha değişik olurdu."

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

"Serkan Çınar [yardımcı hakem] neden milletin ağzına sakız veriyor? Konyaspor yöneticisi akıllı bir iş yapmış."

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

"'Neden Skrtel pozisyonunda gitmiyorsun, Jahovic pozisyonunda gidiyorsun?' diyor. Orada VAR sistemi var, bırak. Ben de hakemlik yaptım, VAR olsa hatam sıfır olurdu."

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

"Skrtel'e sarı verildi, çağırırsa hakemi kırmızı kartlık bir pozisyon demek vardır. Maç ona kalacak, bunlar bunları düşünüyor."

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