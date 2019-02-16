Erman Toroğlu'ndan çarpıcı tespitler! Fenerbahçe ve Fırat Aydınus...

Sabah gazetesinin usta yazarı Erman Toroğlu, Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ererken hakem Fırat Aydınus'un kararları karşılaşmaya damga vurdu. Sabah gazetesinin usta yazarı Erman Toroğlu karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu adlı programda yorumladı. İşte usta yorumcunun o değerlendirmeleri... 'Konyaspor'da ileride oynayan dört oyuncu ve Fenerbahçe'de ileride oynayan dört oyuncuyu karşılaştıralım.' 'Jahovic, Fofana, Traore ve Milosevic... Fenerbahçe'de Slimani, Zajc, Moses ve Valbuena. Hangi dörtlü iyi? Konyaspor dörtlüsü Fenerbahçe'de oynasa maç daha değişik olurdu.' 'Serkan Çınar [yardımcı hakem] neden milletin ağzına sakız veriyor? Konyaspor yöneticisi akıllı bir iş yapmış.' ''Neden Skrtel pozisyonunda gitmiyorsun, Jahovic pozisyonunda gidiyorsun?' diyor. Orada VAR sistemi var, bırak. Ben de hakemlik yaptım, VAR olsa hatam sıfır olurdu.' 'Skrtel'e sarı verildi, çağırırsa hakemi kırmızı kartlık bir pozisyon demek vardır. Maç ona kalacak, bunlar bunları düşünüyor.'