Kaybedenler kulübü

BUGÜN NELER OLDU

Her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyordu ki yine amatörce bir hataya imza atıldı. Azmoun affetmedi ve Kanarya'nın fişini çekti"Dikine futbol, hücum futbolu" gibi kavramlar kulağa hoş gelirken dünyada futbol artık ceza kesme oyununa döndü. Zenit St.Petersburg,2-0 öne geçti. Yani cezayı kesti.Mehmet Topal'ıngolü turu ayağımıza getirdi. Ancak basit hatalar ikinci yarıda bitmek bilmedi. Ayew'in ikramını değerlendiremeyen Rus ekibi, Topal'ın hatasını affetmedi ve turu getiren golü buldu.şu dönemde gelebilecek en iyi kuralardan biriydi. Liginin ikinci yarısı başlamamış ve ciddi eksikleri bulunan bir takım.Ancak mevcut kadro, 75'lere kadar elde tutulan turu almaya yetmedi. Fenerbahçe, tüm kulvarlarda kolay kırılan bir takım.elde tek kulvar kaldı!Ligde Fenerbahçe'yi çok zorlu bir periyot bekliyor.Yeni transferlerin katkısına acil olarak ihtiyaç var. Ancak şu ana kadar büyük fark yaratan bir oyuncu yok!her şeyi deneyerek doğru takımı bulmaya çalışıyor.Ancak olmuyor.Pazartesi akşamı takımın en ucunda Soldado olacak. Peki kadrodaki bu istikrarsızlık, daha ne kadar devam edecek?Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Mehmet Topal, yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan soluyla müthiş bir şut çekti. Top uzak köşeden ağlarla buluştu. Fenerbahçe formasıyla 1078 gün yani 3 yıl sonra Avrupa'da gol atarken tur için umutlandırdı. Tecrübeli oyuncu, son golünü 10 Mart 2016'da Braga ağlarına göndermişti. Roket gibi bir golle alkış alan Mehmet, dakikalar 76'yı gösterdiğinde öyle amatör bir hata yaptı ki tüm güzellikleri bitirdi.Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar Avrupa'ya vedayı şöyle yorumladı: "Maçın başında kötü gol yemek olumsuz etkiledi. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi başladı ve öyle gitti. Ancak daha sonra basit hatalar yaptık. Kendi ayağımızdaki topu rakibe verdik ve gol oldu. Akıllı davranabilseydik, 2-1 ile turu alıp dönebilirdik. Hataların cezasını çekiyorsunuz, hepsi bir ders olacak. Artık sadece elimizde lig kaldı. İnşallah Beşiktaş maçıyla galibiyet serisine başlarız."Rus ekibi, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımda, "Cehennemden St. Petersburg'a geldiler ve geri döndüler" ifadelerini kullandı. Görsel olarak da çizgi karakter Homer Simpson'un kapıdan girip aynı hızla çıktığı bir görsel paylaşıldı. Bu paylaşıp sosyal medyada tepki çekti.