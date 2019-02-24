Sosyal medya yorumları Mbaye Diagne'yi yıldırdı

İnternetin hayatın her alanına girmesiyle birlikte son dönemin en büyük problemlerinden biri haline gelen sosyal medya baskısı, futbolcuları da olumsuz etkilerken, Galatasaray'da sanal alemde geniş yankı bulan taraftar tepkilerinin son kurbanı yeni transfer Mbaye Diagne oldu. Kendisinden beklenen golleri henüz atamayan Senegalliyi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutan sarı-kırmızılı futbolseverler, golcü futbolcunun saç şekline bile kafayı takmıştı! Bu tepkilerden olumsuz etkilenen Diagne de çareyi önce Instagram hesabını yorumlara kapatmakta sonra da saçlarını kesmekte buldu.

BELHANDA DA HESABINI ASKIYA ALMIŞTI

Galatasaray'da daha önce Faslı yıldız Belhanda olumsuz eleştiriler üzerine bütün sosyal medya hesaplarını askıya almıştı. Ara transfer dönemi ayrılmak istemeyen Maicon da gelen küfürlü mesajlar sonrasında yorumların hepsini silmişti. Belhanda ve Maicon gibi saha dışında yıpranan Mbaye Diagne'ye Lizbon dönüşünde teknik heyet ve takım arkadaşları moralini bozmaması yönünde tavsiyelerde bulundu.

MUHTEŞEM İKİLİ GÖREV BAŞINA

Galatasaray bugün sahasında ligin dibindeki Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Aslan'ın büyük kozları Belhanda ile Feghouli olacak. İki oyuncu ligdeki son 3 maçta toplam 7 gole imzasını koydu. Alanya'da Belhanda asist yaptı, Feghouli beraberlik golünü attı. Trabzon derbisinde Belhanda iki kez ağları havalandırırken Feghouli bir gol pası verdi. Kasımpaşa deplasmanında perdeyi Belhanda açtı, Feghouli 3 golle hattrick yapmıştı.

BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN

Yeni saçı da Diagne'ye çok yakışmış!

Dıagne gibi yabancı oyuncuların sosyal medyaya çok fazla kafayı taktıklarına inanmıyorum. Ayrıca Diagne'nin saçına eleştiri yapanları bilgi sahibi olmadan fikir üreten kişilere benzetiyorum. Yerli oyuncular olsaydı sosyal medyanın eleştirilerine belki kulak kabartırlardı. Sosyal medyada eğitim ve öğretim amaçlı bilgilendirme yapanlara saygı duyuyorum. Ancak hayatta bir yere gelmemiş, sosyal medya üzerinden kendi figürlerini yaratmaya çalışan, çapları tartışılacak kişilere de prim tanımamak gerektiğini belirtmek istiyorum. Ayrıca Diagne'ye yeni saçı da çok yakışmış