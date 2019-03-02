Ankaragücü'nden açıklama geldi: Bu bir kaza değil!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücülüleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 taraftarın cenazesi Ankara'ya yollandı.

Gece 03:00 saatlerinde Antalya-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen kazada 2 taraftar hayatını kaybetti 23 taraftar yaralandı.Kaza sonrası yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız devlet hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi alarak Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı diledi.Hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır (17) ve Eren Açıkgöz (19)'ün cenazeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketleri Ankara'ya yollandı.

ANLATILAN ŞEKLİNE GÖRE BU BİR KAZA DEĞİL

Ankaragücü başkan yardımcısı Metin Akyüz "23 tane yaralımız var bunların içerisinde 2 tanesinin durumu ağır. Onları zaten Ankara'ya sevk ettik . Şu anda yoldalar onlar da Ankara'ya gidiyorlar. Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil. Bir aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, otobüsü nasıl devirdi biz tabi bunları bilmiyoruz. İnşallah bu araştırmalar sonucu çıkacak ne olduğu belli olacak. 2 kardeşimiz hayatını kaybetti. Şu anda bir tane hastamız kaldı zannedersem onun da beyin tomografisini bekliyoruz onu da alıp gideceğiz İnşallah. Başımız sağolsun diyecek bir şey yok geçmiş olsun. Allah tekrarını göstermesin." dedi.