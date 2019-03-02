Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor-Sivasspor maçında Ankaragücü taraftarları anıldı

- maçında Ankaragücü taraftarları anıldı

Dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Ankaragücülü taraftar, -Demir Grup maçında anıldı. Hakemin başlangıç düdüğünü çalmasıyla her iki takım oyuncuları ilk dakikada topa dokunmadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 17:00
Bursaspor-Sivasspor maçında Ankaragücü taraftarları anıldı

Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrilmiş ve 2 taraftar hayatını kaybetmişti. Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta da hayatını kaybeden taraftarlar unutulmadı.

Müsabakanın hakemi Mete Kalkava'nın ilk düdüğü çalmasıyla birlikte her iki takımın oyuncuları gerekli izinlerin alınamamasından dolayı kendi aralarında anlaşarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti.

İki takımın tribünlerinden de MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yükselirken, yeşil-beyazlı taraftarların bulunduğu Güney Kale Arkası tribününde, "Başımız sağ olsun" pankartı açıldı.

Ankaragücü'nden açıklama geldi: Bu bir kaza değil!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor-Sivasspor maçında Ankaragücü taraftarları anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN