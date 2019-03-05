Yıldıray Baştürk: Şenol Güneş doğru karar

2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Milli Takım'ın kadrosunda yer alan eski futbolcu Yıldıray Baştürk, "Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesi doğru bir karar. Milli Takım'ı iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Şenol hoca ile Milli Takım'da harika zamanlar geçirdik. Çok iyi bir teknik adam, çok iyi bir eğitici" dedi. Futbol kariyerini erken noktaladığı için pişmanlık yaşadığını ifade eden eski milli yıldız, "Sakatlıklar beni zorladı ama şimdiki düşüncelerim olsaydı, biraz daha futbol oynamak isterdim" değerlendirmesini yaptı.

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