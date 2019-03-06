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GalatasarayAntalyaspor maçına hazırlanıyor

, 'in 25'inci haftasında ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 21:16
GalatasarayAntalyaspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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GalatasarayAntalyaspor maçına hazırlanıyor
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