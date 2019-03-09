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Beşiktaş ilk teması kurdu! İşte 'ın yanıtı

’le kritik bir dönemden geçen Hırvat teknik direktör , Alman ekibindeki geleceğinin belli olmasının ardından Beşiktaş yöneticileriyle masaya oturacak.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Beşiktaş ilk teması kurdu! İşte Niko Kovac'ın yanıtı

Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aday listesinin başına Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'ı koymuştu.

Hırvat hoca ile yapılan ilk temas nabız yoklama şeklinde geçerken taraflar sezon sonunda masaya oturmak için sözleşti. Bayern Münih'le hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir dönemden geçen Kovac, Beşiktaş'a haziran ayına randevu verdi. Eintracht Frankfurt'ta yakaladığı müthiş başarının ardından Bayern Münih'in başına geçen Niko Kovac, Bundesliga'nın ilk yarısında hayal kırıklığı yaratsa da takımı toparlamayı başardı ve şampiyonluk yarışına ortak oldu.

TAKIMININ ALACAĞI SONUÇLAR ÖNEMLİ

Alman devi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da deplasmanda Liverpool'la 0-0 berabere kalarak yarı final için iddialı duruma geldi. 47 yaşındaki teknik adamın Bayern Münih'teki geleceği, iki kulvarda alınan sonuçlara göre netlik kazanacak.

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Beşiktaş ilk teması kurdu! İşte Niko Kovac'ın yanıtı
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