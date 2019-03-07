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  • Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

- maçına ve damgası!

, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-1 mağlup olduğu 'yı rövanşta konuk etti. Karşılaşmaya hakem ve eski Galatasaraylı damga vurdu.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 10:03
Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.

Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadele tempolu başladı.

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Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

Ev sahibi ekip, 26. dakikada Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

İtalyan ekibi 36. dakikada Cüneyt Çakır'ın beyaz noktayı göstermesiyle penaltı kazandı.

Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

Penaltı atışını kullanan De Rossi skoru 1-1 getirdi.

Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya hızlı başladı.

Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

53. dakikada Marega'nın fileleri havalandırmasıyla ev sahibi ekip 2-1 öne geçti.

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