Porto - Roma maçına Cüneyt Çakır ve Alex Telles damgası!

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Roma'yı rövanşta konuk etti. Karşılaşmaya hakem Cüneyt Çakır ve eski Galatasaraylı Alex Telles damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadele tempolu başladı. Ev sahibi ekip, 26. dakikada Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. İtalyan ekibi 36. dakikada Cüneyt Çakır'ın beyaz noktayı göstermesiyle penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan De Rossi skoru 1-1 getirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya Porto hızlı başladı. 53. dakikada Marega'nın fileleri havalandırmasıyla ev sahibi ekip 2-1 öne geçti.