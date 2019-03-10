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'dan hakem isyanı!

Konyaspor Teknik Direktörü , maçı sonrasında konuştu ve hakem kararlarına isyan etti.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 22:22
Aykut Kocaman'dan hakem isyanı!

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından son dakikalarda ceza alanında yaşanan pozisyonda penaltılarının verilmediğini söyleyerek isyan etti.

Kocaman maç sonunda, "Ali Palabıyık, benzer temaslara, maçın son bölümünde özellikle biraz dengeyi kaçırdı. Fauller, sarı kartlar falan, sonlarda kaçırdı. Akhisar maçının son dakikasında çok net penaltı, yukarıdan hiçbir şey gelmiyor. Trabzon'da olmayan penaltı, Malatya'da net penaltı. Bugün yine son dakikada Hadziahmetovic'in pozisyonu... Ali Palabıyık göremedi diyelim, oyuncu dizine gelen müdahale ile düşmemeye çalışınca, ihlal ortadan kalkmıyor ki! Bülent Yıldırım ile Bitigen, ayıp yani! Bakıp bakıp bunu görmemek için kör ya da art niyetli olması lazım. Necip'in direkt dizi geliyor. Çok net, çok bariz penaltı." dedi.

"VAR KARARLARI AYARLI"

Bu pozisyonların bilerek atlandığını belirten deneyimli hoca, "Bu bir ayarlar mücadelesi, bir büyüğümüzün de söylediği gibi. Ayarlanıp gidiyor işte işler. VAR diye bir sistem geldi, oturuyorlar, oturdukları yerden gördüklerini vermiyorlar. Göreve başladığımdan beri görüp verilmeyen net 5. penaltı. Çok net, çok net!" diye konuştu.

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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı!
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