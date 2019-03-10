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  • Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...

Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı ve ...

-Atiker mücadelesinde saha içerisinde gerilimli anlar yaşandı. Beşiktaşlı ve arasında yaşanan olayları Adriano engelledi.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 20:58
Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...

, Atiker maçının 34. dakikasında tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Burak Yılmaz, frikikten attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...

Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikten önce Ricardo ile Gary arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti.

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Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...

MEDEL KAFASINA VURDU

, frikiği kullanmak isterken , Portekizli futbolcuyu durdurdu. Bunun üstüne iki futbolcu tartışırken Medel, Quaresma'nın kafasına vurdu.

Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...

QUARESMA PARMAK SALLADI

, önce kafasını tutarken ardından Şilili futbolcuya tehditkar bir şekilde parmağını salladı.

Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...

ADRIANO SAKİNLEŞTİRDİ

Araya giren Adriano, yaşanan tartışmanın büyümesini önlerken iki futbolcuyu uzaklaştırdı.

Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...

'nın ayrılmasının ardından topu başına geçen Burak Yılmaz, şık bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne taşıdı.

Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...
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