Saha içinde böyle tartıştılar! Beşiktaşlı Medel ve Quaresma...

Beşiktaş-Atiker Konyaspor mücadelesinde saha içerisinde gerilimli anlar yaşandı. Beşiktaşlı Medel ve Quaresma arasında yaşanan olayları Adriano engelledi. Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının 34. dakikasında tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Burak Yılmaz, frikikten attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikten önce Ricardo Quaresma ile Gary Medel arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti. MEDEL KAFASINA VURDU Quaresma, frikiği kullanmak isterken Medel, Portekizli futbolcuyu durdurdu. Bunun üstüne iki futbolcu tartışırken Medel, Quaresma'nın kafasına vurdu. QUARESMA PARMAK SALLADI Quaresma, önce kafasını tutarken ardından Şilili futbolcuya tehditkar bir şekilde parmağını salladı. ADRIANO SAKİNLEŞTİRDİ Araya giren Adriano, yaşanan tartışmanın büyümesini önlerken iki futbolcuyu uzaklaştırdı. Quaresma'nın ayrılmasının ardından topu başına geçen Burak Yılmaz, şık bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne taşıdı.