Galatasaray gövde gösterisi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

-Fatih Terim orta sahayı sadece Ndiaye'ye emanet edecek kadar hücum ağırlıklı bir takım sahaya sürdü ancak Selçuk gibi top tutacak ya da Donk gibi sertlik katacak birine ihtiyaç vardı. Galatasaray'ın 2015'ten beri geri sayan Selçuk'u bile arıyor olması, Başakşehir'le oluşan 8 puanlık kapanması zor farkın özeti...-İlk 45 dakika tek olumlu hareketini oyunu terse açarak yapan Diagne'nin pasında Feghouli çaprazdan kaleyi düşündü, Doğukan'a çarpan top Boffin'i yanılttı.-Muslera dün 4.yıldızı kazandırdığı dönemi hatırlatan bir performansa imza attı. Uruguaylı 1 numara Bahadır'ın kafasında, Doukara'nın plasesinde ve Diego'nun sert şutunda başarılı kurtarışlar yaptı.-Bahadır'ın ikinci yarıda direkten dönen kafasında şanslı olan Aslan, Belhanda-Feghouli ikilisinin kalitesi sayesinde farkı açtı. Belhanda'nın pasını Onyekuru, Feghouli'nin asist gibi ortasını Ndiaye gol yaptı.-Feghouli'nin 'al da at' dediği Onyekuru skoru 4-0 yaparken, beraberlik fırsatlarında Muslera'ya takılan Antalyaspor dağıldı. Türk Telekom Stadı'nda 5-0 kazanan Galatasaray'ın az olan şampiyonluk umutlarını yeşertmesi Bursa deplasmanında galip gelmesine bağlı.Süper Lig'in ilk yarısını 17. haftada attığı tek golle kapatan Sofiane Feghouli ikinci devre adeta küllerinden doğdu. Cezayirli yıldız 8 karşılaşmada 5 gol, 4 asistle takımına katkı verdi. Alanya maçında fileleri havalandıran, Kasımpaşa maçında hat-trick yapan Feghouli, Antalya maçını da boş geçmedi. 1 gol, iki asistle oynadı. Bu arada Valencia'da forma giydiği dönemde bir sezonda en fazla 6 golü gören Feghouli, Galatasaray'da kariyer rekoru kırmaya devam ediyor. Geçen sezon 7 kez ağları sarsan Feghouli bu sezon toplamda 8. golünü Antalyaspor'a attı.Galatasaray'ın 21 yaşındaki forveti Onyekuru gol orucunu dün bozdu. En son 19 Ocak'taki Ankaragücü maçında 3 gol birden atan Nijeryalı, 6 karşılaşma sonra iki golle sevinç yaşadı ve gol sayısını 11'e çıkardı. Tek golünü Onyekuru gibi Ankaragücü maçında atan Ndiaye de 6 karşılaşma sonrası fileleri havalandırdı.Galatasaray bu sezon Süper Lig'de altı maçta 4+ gol attı; en son bir sezonda daha fazla maçı 4+ gol ile tamamladığında teknik direktör yine Fatih Terim'di (2011/12 - 7 maç)