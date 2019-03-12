Japonya çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün mali anlamda önünü açacak sponsorluk çalışmaları için dün akşam Japonya yolculuğuna çıktı. Siyahbeyazlıların sponsorlarından Mainichi'nin de desteğiyleUzak Doğu pazarında kulübe yer bulmak için çaba harcayan ve buraya büyük önem veren Fikret Orman, aynı zamanda yaz döneminde yapılacak kamp için tesis ve şehir incelemesinde bulunacak.Shinji Kagawa transferiyle Japonların büyük ilgisini gören Beşiktaş, reklam çalışmaları da yürütecek.Bu geziyi oldukça kritik gören yönetim, Başkan'ın 10 günlük çıkarmasının sonucunda önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atılacağına inanıyor.Beşiktaş'ın Burak ile frikikten kazandığı 2. gol öncesi Quaresma'yı engelleyerek topun başından uzaklaştıran Medel, maç sonu takım arkadaşına takıldı. Şilili futbolcunun, "Bak seni uzaklaştırdım, Burak golü attı" dediği belirtilirken, Q7 de arkadaşına gülerek karşılık verdi.Atiker Konyaspor maçında son dakikada attığı golle Beşiktaş'a üç puanı getiren Shinji Kagawa, ülkesi Japonya'da da gündem oldu. Yıldız oyuncunun yeniden milli takımı hak ettiğine vurgu yapan Japon basını, "Kagawa, Japon Milli Takımı'nın savaş gücü" yorumunu yaptı. Haberlerde, Kagawa'nın takım içindeki arkadaşlığın da yapıştırıcısı olduğu ve gösterdiği performansla Beşiktaş'ta varlığını yeniden hatırlatıp, sonuçlara etki etmesinin yanı sıra tecrübesini de milli takımdaki genç oyunculara aktarabileceği ifade edildi.