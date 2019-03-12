Japonya çıkarması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün mali anlamda önünü açacak sponsorluk çalışmaları için dün akşam Japonya yolculuğuna çıktı. Siyahbeyazlıların sponsorlarından Mainichi'nin de desteğiyle Japonya'ya 10 günlük çıkarma yapan Orman, burada yeni sponsorluklar için birtakım görüşmeler yürütecek.
Uzak Doğu pazarında kulübe yer bulmak için çaba harcayan ve buraya büyük önem veren Fikret Orman, aynı zamanda yaz döneminde yapılacak kamp için tesis ve şehir incelemesinde bulunacak.
REKLAM YÜZÜ KAGAWA OLACAK
Shinji Kagawa transferiyle Japonların büyük ilgisini gören Beşiktaş, reklam çalışmaları da yürütecek. Takımın marka yüzü de Japon yıldız Kagawa olacak.
Bu geziyi oldukça kritik gören yönetim, Başkan'ın 10 günlük çıkarmasının sonucunda önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atılacağına inanıyor. Japonya'dan elde edilecek anlaşmaların ardından kulübün ekonomik anlamda bir üst seviyeye çıkması hedefleniyor.
MEDEL Q7'YE TAKILDI
Beşiktaş'ın Burak ile frikikten kazandığı 2. gol öncesi Quaresma'yı engelleyerek topun başından uzaklaştıran Medel, maç sonu takım arkadaşına takıldı. Şilili futbolcunun, "Bak seni uzaklaştırdım, Burak golü attı" dediği belirtilirken, Q7 de arkadaşına gülerek karşılık verdi.
'BEŞIKTAŞ'TA KENDINI BULDU'
Atiker Konyaspor maçında son dakikada attığı golle Beşiktaş'a üç puanı getiren Shinji Kagawa, ülkesi Japonya'da da gündem oldu. Yıldız oyuncunun yeniden milli takımı hak ettiğine vurgu yapan Japon basını, "Kagawa, Japon Milli Takımı'nın savaş gücü" yorumunu yaptı. Haberlerde, Kagawa'nın takım içindeki arkadaşlığın da yapıştırıcısı olduğu ve gösterdiği performansla Beşiktaş'ta varlığını yeniden hatırlatıp, sonuçlara etki etmesinin yanı sıra tecrübesini de milli takımdaki genç oyunculara aktarabileceği ifade edildi.