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- kavgası dış basında

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasında ile arasında yaşanan tartışma dış basında yer buldu. Portekiz gazeteleri, Medel'in Quaresma'ya gösterdiği tepkiyi manşete çekti.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 11.03.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 12:41
Medel-Quaresma kavgası dış basında

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasının 34. dakikasında siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'ın frikikten attığı golle skoru 2-1'e taşırken, bu gol öncesinde yaşananlar büyük yankı uyandırdı.

Medel-Quaresma kavgası dış basında

Frikiği kullanmak üzere topa hareketlenen Ricardo 'ya, Şilili yıldız Gary tepki gösterdi.

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Medel-Quaresma kavgası dış basında

Bunun üzerine , 'e doğru hamle yaparken, Gary Medel, Portekizli futbolcunun ensesine tokat attı.

Medel-Quaresma kavgası dış basında

Araya giren Adriano, tartışmanın büyümesine engel olurken, Ricardo frikiği kullanmaktan vazgeçti ve topu bıraktı.

Medel-Quaresma kavgası dış basında

Atışı kullanan Burak Yılmaz ise topu ağlara göndermeyi başardı.

Medel-Quaresma kavgası dış basında

ve arasında geçen bu tartışma, dış başında da yer buldu.

Medel-Quaresma kavgası dış basında

Özellikle Portekiz gazeteleri, 'in 'ya gösterdiği tepkiyi manşetlerine çekti.

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