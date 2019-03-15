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yeniliğe hazır

Sezon başında Harun, Berke, Barış ve Ferdi’yi alan Kanarya, devre arasında , Tolgay ve Sadık’a imza attırıp yerli oyuncu havuzunu genişletti

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019
Fenerbahçe yeniliğe hazır

Fenerbahçe yönetimi, yabancı sayısı konusunda fikir belirtmekten kaçınıyor ancak sarı-lacivertliler geçtiğimiz yaz döneminden bu yana, yabancı sınırının düşeceğini hesap ederek adımlarını atıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon altyapıdan tam 12 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalayarak Türk oyuncu havuzunu genişletti. Sezon başında Harun, Berke, Barış, Ferdi, sezon ortasında ise Serdar, Tolgay ve Sadık kadroya katıldı. Sarı-lacivertliler bunun dışında birçok kişinin gözlerinden uzak altyapıya Avrupa'dan ve Türkiye içinden çok sayıda Türk oyuncu transfer etti. Fenerbahçe'de sezon başında 7 oyuncunun (ikisi opsiyonlu) sözleşmesi sona eriyor. Bunun dışında Reyes, Frey, Kameni elden çıkarılacak. Şu an 16 yabancı ile sözleşmesi bulunan kulübün, yaz transfer dönemine 6 yabancı ile girmesi, 11'e yapılacak dört takviye ile yeni sezona hazırlanması bekleniyor.

PROFESYONEL YAPILAN GENÇ KANARYALAR

Abdulcebrail Akbulut
Alparslan Demir
Burak Albayrak
Cenk Alptekin
Deniz Yılmaz
Gürol Demirezen
Kudret Oben Saraçoğlu
Mahsun Çapkan
Muhammed Gümüşkaya
Muhammet Ömer Çakı
Osman Ertuğrul Çetin
Ömer Faruk Beyaz

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Fenerbahçe yeniliğe hazır
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