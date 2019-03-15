Fenerbahçe yeniliğe hazır

Fenerbahçe yönetimi, yabancı sayısı konusunda fikir belirtmekten kaçınıyor ancak sarı-lacivertliler geçtiğimiz yaz döneminden bu yana, yabancı sınırının düşeceğini hesap ederek adımlarını atıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon altyapıdan tam 12 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalayarak Türk oyuncu havuzunu genişletti. Sezon başında Harun, Berke, Barış, Ferdi, sezon ortasında ise Serdar, Tolgay ve Sadık kadroya katıldı. Sarı-lacivertliler bunun dışında birçok kişinin gözlerinden uzak altyapıya Avrupa'dan ve Türkiye içinden çok sayıda Türk oyuncu transfer etti. Fenerbahçe'de sezon başında 7 oyuncunun (ikisi opsiyonlu) sözleşmesi sona eriyor. Bunun dışında Reyes, Frey, Kameni elden çıkarılacak. Şu an 16 yabancı ile sözleşmesi bulunan kulübün, yaz transfer dönemine 6 yabancı ile girmesi, 11'e yapılacak dört takviye ile yeni sezona hazırlanması bekleniyor.



PROFESYONEL YAPILAN GENÇ KANARYALAR



Abdulcebrail Akbulut

Alparslan Demir

Burak Albayrak

Cenk Alptekin

Deniz Yılmaz

Gürol Demirezen

Kudret Oben Saraçoğlu

Mahsun Çapkan

Muhammed Gümüşkaya

Muhammet Ömer Çakı

Osman Ertuğrul Çetin

Ömer Faruk Beyaz

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