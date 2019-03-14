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"Dört Büyükler"in borcu 10 milyar lirayı aştı

Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan , , ve 'un toplam borcu 10 milyar lirayı aştı. Peki hangisi? İşte detaylar...

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 14.03.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 15:40
Dört Büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aştı

Kulüpler tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamalara göre "Dört büyükler"in toplam borcu, 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı.

Dört Büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aştı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2012'de açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya yükselmişti.

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Dört Büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aştı

Toplam 10 milyar liranın üzerine çıkan borçlarla ilgili artık kulüp başkanları da ağır tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Dört Büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aştı

Kulüplerin mali tabloları ve başkanlarının bu konuyla ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:

Dört Büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aştı

GALATASARAY'IN BORCU 2 MİLYAR 825 MİLYON LİRA

Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.

Dört Büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aştı

Sarı-kırmızılı kulübün alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğu kaydedildi.

Dört Büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aştı

Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu aktarıldı.

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