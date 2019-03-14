Dört Büyüklerin borcu 10 milyar lirayı aştı

Türk futbolunda 'Dört Büyükler' olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar lirayı aştı. Peki en fazla borcu olan kulüp hangisi? İşte detaylar... Kulüpler tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamalara göre 'Dört büyükler'in toplam borcu, 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2012'de açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya yükselmişti. Toplam 10 milyar liranın üzerine çıkan borçlarla ilgili artık kulüp başkanları da ağır tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kulüplerin mali tabloları ve başkanlarının bu konuyla ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde: GALATASARAY'IN BORCU 2 MİLYAR 825 MİLYON LİRA Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğu kaydedildi. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu aktarıldı.