Ceza alabiliriz

Köln Fenerbahçe Derneği'nin kuruluşunun 22. yılı dolayısıyla yapılan baloya katılan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, mayıs ayına kadar 60 milyon Euro kâr edemedikleri takdirde, UEFA'dan ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi. Geniş çaplı bir bağış kampanyası yapacaklarını hatırlatan Koç, gerekçelerini şöyle açıkladı: "UEFA ile 3 yıllık anlaşma yaptık, bu mayıs ayında bitiyor. 3 yıl gelir gider tablosunda eksi 30 milyon Euro yapma hakkımız var. Bugün itibarı ile eksi 90 milyondayız. Yani mayıs ayına kadar 60 milyon Euro kâr yapmamız lazım ki böyle bir şey söz konusu değil. Yani ceza almayla karşı karşıyayız."



TRANSFER İÇİN KAMPANYA ŞART

Binlerce taraftarın katılacağı kampanyada hedefe ulaşılması halinde Finansal Fair-Play beklentilerini yerine getirme şansları olduğunun altını çizen Koç, "Bu Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl çok daha güçlü bir takım kurmasını sağlayacak, transfer zamanında manevra alanını arttırabilmesi ve şampiyonluğa yürüyecek daha iyi bir kadro kurmasına imkan sağlayacak. FFP konusunda bunu aşamazsak sadece ve sadece sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Hatta bir adım daha öteye gideyim, transfer yasağına kadar iş gidebilir" diye konuştu.



BURNUMUZUN DİBİNDEKİ ÇOCUĞU ALMIŞLAR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de katıldığı programda önemli itiraflarda bulundu: "Reyes transferinden utanıyorum. Nereden bilebilirdim, 20 yaşında Meksika Milli Takımı'nın kaptanı. Slimani geldiğinde 'En iyi santrfor' dediler. Altyapıda çok hata yapılmış. Her sene Şampiyonlar Ligi'ne gidip faiz yükünden kurtulursak işler rayına girer. Dereağzı'nda yemekhanede çalışan adamın 14 yaşındaki oğlu Porto'da oynuyormuş. Burnumuzun dibindeki çocuğu alıp götürüyorlar."

BUGÜN NELER OLDU