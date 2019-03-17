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Son dakika! 'tan 'ye transfer oluyor

'tan ayrılma kararı alan yıldız futbolcunun ile anlaştığı ileri sürüldü.

Fotomaç Spor galerileri
Giriş Tarihi: 17.03.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 10:17
Son dakika! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

Son dakika! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Ersun Yanal'ın bu sezonki kadrodan hiç memnun olmadığı takımda köklü değişikliklere gitmeyi planladığı öğrenildi.

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Son dakika! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için beklemeye geçti.

Son dakika! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Son olarak Sivas maçında oynanan kötü oyun Ersun Yanal'ı harekete geçirdi.

Son dakika! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Maçın kazanılması bile deneyimli hocayı tatmin etmezken önümüzdeki sezonun ilk transferi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Ali Koç'un "en iyi oyuncularımızı Beşiktaş'a verdik" açıklamasından sonra kolları sıvayan başkanın, 'ın yıldızını kadroya katarak büyük bir misilleme yapacağı iddia edildi.

Son dakika! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

İşte o isim...

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