Son dakika! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürüldü. Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Ersun Yanal'ın bu sezonki kadrodan hiç memnun olmadığı takımda köklü değişikliklere gitmeyi planladığı öğrenildi. Önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için beklemeye geçti. Son olarak Sivas maçında oynanan kötü oyun Ersun Yanal'ı harekete geçirdi. Maçın kazanılması bile deneyimli hocayı tatmin etmezken önümüzdeki sezonun ilk transferi için bomba bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç'un 'en iyi oyuncularımızı Beşiktaş'a verdik' açıklamasından sonra kolları sıvayan başkanın, Beşiktaş'ın yıldızını kadroya katarak büyük bir misilleme yapacağı iddia edildi. İşte o isim...