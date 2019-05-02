Max Kruse, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Açıklama...

HABER: Serkan AKKOYUN

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen Max Kruse'nin adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak oyuncu Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor.

Bu sezon Werder Bremen forması ile çıktığı 35 lig maçta 12 gol atıp 14 asist kaydeden 31 yaşındaki hücum oyuncusu, sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemedi. gösterdiği performans sayesinde birçok takımın transfer listesine giren Max Kruse'nin adı Fenerbahçe ile de anıldı. Ancak Max Kruse, 'Bu dönemde Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum' açıklamasında bulundu.

Genel Müdürlüğünü Ersin Akan'ın yaptığı EMG Mundial Sports Menajerlik Şirketi'ne bağlı olan Max Kruse'ye özellikle Roma ve Tottenham Hotspur'un yakın ilgisi var. Gelecek sezon için Torino'dan Sportif Direktör Gianluca Petrachi'yi transfer etmeyi düşünen Roma'nın Kruse'ye teklif sunmaya hazırlandığı gelen haberler arasında... Tottenham'ın da gelecek sezon için belirlediği 150 milyon poundluk transfer bütçesinden Kruse'ye de pay ayırdığı belirtiliyor.