Abdurrahim Albayrak: Her zaman mayıslar Galatasaray'ındır

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, bu başarıya katkı veren herkese teşekkür etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Bütün yorgunluklarımızı, sıkıntılarımızı atmış olduğumuz son bir maç oynadık. Bize bugünleri yaşatan Yüce Allah'ıma şükrediyorum. Futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, taraftarlarımıza, başkanımız Mustafa Cengiz'e ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini aktaran Albayrak, şunları söyledi:

"Çok üzüntülü geceler yaşadım. Hiç uyumadığım zamanlar oldu. Sabahlara kadar beklediğim, çok ağladığım geceler oldu. Bu sabah bile tek başıma ağladığım dakikalar oldu. Çünkü çok yüklendiler. 'Abdurrahim Albayrak transfer nerede?' dediler. Hep, 'Şampiyon olacağız, bize inanın.' dedik. Bize bugünleri gösteren Yüce Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Herkes bizden şampiyonluk beklemiyordu. Umudu bizden kesmişlerdi. Puan farkı 8 olduğunda, 'Soyunma odasında bir konuşma yaptım. Orada alkış koptu.' dediğim zaman, bazı arkadaşlarımız eleştirdiler. O zaman, önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir'le maçımız olduğunu, hocayla beraber takımı hazırlamamız gerektiğini kastetmiştim. Pek kimse dikkate almamıştı. Eğer biz o gün takımı iyi hazırlamasaydık, Medipol Başakşehir ile ilk yarıda 1-1 berabere kalmasaydık, puan farkı çok daha açılacaktı. İşimiz daha zor olacaktı. Biz boşuna konuşmuyorduk."

Kulüp yönetiminde 6 sezon geçirdiğini ve hepsinde de şampiyonluk yaşadıklarını dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, "Allah herkese nasip etsin. Demek ki tecrübelerimiz vardı. Onun için konuşuyoruz. Konuşan insanların sezon sonunu beklemesi lazım. Her zaman mayıslar Galatasaray'ındır. Ya da tarihleri değiştirmek lazım. 22. şampiyonluğumuz tüm camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklama

Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi sonrası, "Bir kulüp şampiyon yapılmaya çalışılıyor." şeklinde açıklaması olduğunun aktarılması üzerine, "Bugün sahada konuştuk. Üç puanı aldık ve şampiyon olduk. Konuşmak budur. Şimdi ortamı germenin anlamı yok. Belli ki ortamı germeye çalışıyorsunuz. Germeseniz daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir maçındaki hakem yönetimiyle ilgili soru üzerine Albayrak, "Net bir şey görmediğim için fazla konuşamam. Gollerin bir tanesinin geçerli olduğunu tahmin ediyorum. Elle alındığı için iptal edildiği söylendi. Türkiye'nin yetiştirdiği ve Avrupa'nın önde gelen hakemlerinden biri Cüneyt Çakır. Kendisine ve tüm hakemlere saygım sonsuz. Cüneyt Çakır'a ayrı bir sempatim vardır. Biz Kadıköy'de Cüneyt Çakır'ın yönetiminde berabere kalarak şampiyon olmuştuk. Bir şey söylemeye lüzum görmüyorum." şeklinde konuştu.

Yöneticiliği döneminde 6 şampiyonluk yaşamasının sırrının ne olduğu sorusunu Albayrak, "Sevgili Sakıp Sabancı'yı rahmetle anıyorum. Hep, 'Çalışmak, çalışmak, çalışmak...' derdi. Kalpten, isteyerek çalışacaksın. Çok küstüğüm, üzüldüğüm, kırıldığım anlar oldu ama Galatasaray aşkı o kadar ağır basıyor ki kopmama müsaade etmedi. Üzüldüğüm anlarda hislerime sahip çıkamasaydım, Galatasaray çok zor duruma düşerdi. Ailem yanımda oldu. Gecemi gündüzüme kattım. Kolay değil. Yanınızda 11 bin insan çalışıyor. Her şeyi bir yana bırakıyorsunuz ve Galatasaray aşkı ağır basıyor." şeklinde cevapladı.

Şampiyonluğun Galatasaray camiasına barış getirmesi temennisinde bulunan sarı-kırmızılı yönetici, "Bugün birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğimizi tekrar gösterdik. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kar demeden, kış demeden yanımızda oldular. Bugün oruçlu oruçlu stada koştular. İlk yarı fazla bağıramadılar ama ikinci yarı orucu açınca onlar açıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini ve önemli çalışmaları bulunduğunu vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Dün akşam da geç saatlere kadar çalıştık. Hayata geçirdiğimizde çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.