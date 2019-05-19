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  • İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

İşte kare kare 'ın şampiyonluk coşkusu

, 'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. 'i 1-0'dan geri dönerek 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar kulüp tarihinde 22. kez lig yarışını en önde tamamlayan takım oldu. İptal edilen goller, sarı kartlar ve ihraçların bol bol yaşandığı maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte sahne sarı kırmızılı kulübün teknik heyeti ve oyuncularına aitti. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından objektiflere yansıyan kareler...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 22:41
İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

'in 24. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan 'ın o dönemin lideri ile arasında 8 puanlık fark bulunuyordu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bu farkın kapanıp kapanmayacağıyla ilgili olarak kendisine gelen soruya, sarı kırmızılıların teknik direktörü şu cevabı verdi: "8 puan da kapanır, 18 puan da, yeter ki biz kazanalım. Sonuna kadar devam edeceğiz." Aradan geçen 9 haftanın sonunda sarı kırmızılar Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve kulüp tarihinin 22. şamğiyonluğunu elde etti. Galatasaray teknik heyeti ve oyuncularının şampiyonluk coşkusu ise objektiflere şu şekilde yansıdı.

İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
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İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
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