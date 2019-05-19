İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın o dönemin lideri Medipol Başakşehir ile arasında 8 puanlık fark bulunuyordu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bu farkın kapanıp kapanmayacağıyla ilgili olarak kendisine gelen soruya, sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim şu cevabı verdi: "8 puan da kapanır, 18 puan da, yeter ki biz kazanalım. Sonuna kadar devam edeceğiz." Aradan geçen 9 haftanın sonunda sarı kırmızılar Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve kulüp tarihinin 22. şamğiyonluğunu elde etti. Galatasaray teknik heyeti ve oyuncularının şampiyonluk coşkusu ise objektiflere şu şekilde yansıdı.