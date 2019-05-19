İşte kare kare Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Medipol Başakşehir'i 1-0'dan geri dönerek 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar kulüp tarihinde 22. kez lig yarışını en önde tamamlayan takım oldu. İptal edilen goller, sarı kartlar ve ihraçların bol bol yaşandığı maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte sahne sarı kırmızılı kulübün teknik heyeti ve oyuncularına aitti. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından objektiflere yansıyan kareler...
Giriş Tarihi: 19.05.2019
22:39
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019
22:41