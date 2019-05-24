Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Lucescu ısrarını kıran siyah-beyazlı yöneticilerin istediği oldu ve Abdullah Avcı ile anlaşıldı.

Avcı ile siyah-beyazlıların önceki gün bir araya geldiği ve tarafların anlaşmaya vardığı ifade edildi. Avcı'nın bugün Başakşehir ile ligde son maçına çıktıktan sonra gelecek hafta içinde kendisini Beşiktaş Teknik Direktörü yapacak imzayı atacağı belirtildi. Anlaşma süresi ise 3 yıl...

Tecrübeli teknik adamın pazarlıklar sırasında teknik ekibine karışılmamasını istediği ve bunun da kabul gördüğü öğrenildi.