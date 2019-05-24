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Fenerbahçe sportif direktörü ve sarı lacivertli eski futbolcu Deivid De Souza ile birlikte 'in 34. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçını takip etti. Comolli'nin ve sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan 'yi izlediği iddia edildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 19:25
Damien Comolli, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan için Başakşehir - Alanyaspor maçında

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza, Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor. Comolli'nin ismi Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izlediği iddia edildi.


2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Deivid De Souza, sarı lacivertli formayla çıktığı 149 maçta 40 gol atıp 26 asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada tribünde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı.

Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.

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Damien Comolli, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan için Başakşehir - Alanyaspor maçında
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