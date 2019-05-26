Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamladı

FENERBAHÇE 3 - 1 ANTALYASPOR

13' Miha Zajc

33' Mevlüt

69' Eljif

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici'nin ara pasında Isla, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Isla'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zajc'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



17. dakikada Serdar Özkan'ın ara pasında Doğukan, ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluştu. Doğukan'ın ceza alanı içerisine girip kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kornere çıktı.



23. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği topa ön direkte Zajc'ın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.



33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Amilton'un ortasına arka direkte Mevlüt'ün yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1



45+1. dakikada Harun'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.





Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi.

57. dakikada Dirar'ın kısa pasında kaptığı aldığı topla hareketlenen Amilton, Isla'dan da sıyrılarak meşin yuvarlağı rakip ceza sahası içine kadar sürdü. Amilton, kaleci Volkan ile karşı karşıya vuruşta topu dışarı gönderdi.

61. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda kaleci Ferhat seken topu kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Diego'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak önce kaleci Volkan'a daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Dirar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

69. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan Moses ile gelişen atakta sıfıra inen Nijeryalı oyuncu, meşin yuvarlağı içerdeki Dirar'a, Dirar'da geriden gelen Eljif'e çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.

90+1. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Jailson'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Moses'ın vuruşunda, top kaleciden sekti. Nijeryalı oyuncu, yeniden önüne düyen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Jailson, Eljif Elmas, Dirar (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Mehmet Ekici, Moses, Zajc (Dk. 68 Mehmet Topal)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 74 Hakan Özmert), Diego, Tarık Çamdal, Chico, Amilton (Dk. 80 Doukara), Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 75 Drole)

Goller: Dk. 13 Zajc, Dk. 69 Eljif Elmas, Dk. 90+1 Moses (Fenerbahçe), Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Doğukan Sinik, Dk. 52 Diego, Dk. 58 Amilton (Antalyaspor), Dk. 50 Jailson (Fenerbahçe)

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor karşısında ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan sezonun son maçında Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına göre takımını 5 değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı kart cezalısı Harun Tekin ve Tolgay Arlan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Roberto Soldado ile Mathieu Valbuena da kadroda yer almadı. Ersun Yanal bu isimlerin yerine Volkan Demirel, Eljif Elmas, Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Mehmet Ekici'yi oynattı.

- VOLKAN DEMİREL 7 HAFTA SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig'de 7 maç sonra forma giydi.

Son olarak 25. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında kaleye geçen Volkan, Harun Tekin'in sarı kart cezalısı olmasıyla Antalyaspor karşısında kaleyi devraldı.

Ay sonunda sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel'le yeni kontrat imzalanmazsa, tecrübeli futbolcunun Antalyaspor karşılaşması son maçı olacak.

- VALBUENA, VEDA ETTİ

Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena, karşılaşma öncesi sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı. Taraftarın büyük alkışını alan Valbuena, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık verdi.

- EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATLARI

Sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek sezon Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Emre Belözoğlu için tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan ve tekrar takıma dönmesi beklenen Emre lehine uzun süre bağırdı.

Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

- NEUSTAEDTER'DEN DE VEDA

Sözleşmesi ay sonunda bitecek Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter de sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla son maçına çıktığını açıkladı.

Antalyaspor karşısında yedekler arasında yer alan Neustaedter, sosyal medya hesabında formasını paylaşarak "Son gün" mesajını yazdı.

- YUSUF MERT TUNÇ'UN İLK HEYECANI

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Yusuf Mert Tunç, kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroya girdi.

21 Yaş Altı Ligi'nde attığı 22 golle "Gol Kralı" olan Yusuf Mert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez A takım kadrosuna dahil edildi.

Yusuf Mert'in yanı sıra genç oyuncular Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve Abdulcebrail Akbulut da kadroya girdi.

- TRİBÜNLER DOLMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçına ilgi göstermedi.

Sezonun son maçında tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı.

Antalyaspor'u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı.