"Yenikapı'da Enderun Teravihi"

Enderun Teravihi programı için iftar öncesi, Yenikapı Miting Alanı'na gelen binlerce kişiye iftariyelik dağıtıldı.

İftar sonrası Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla Yenikapı Miting Alanı'na gelen vatandaşlar da güvenlik noktalarındaki aramaların ardından meydana alınıyor.

Teravih öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da alanda konser verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravihte, ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA 'ENDERUN TERAVİHİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Müftülüğü 'nün İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Enderun Teravihi namazına katıldı.



İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Yenikapı etkinlik alanında Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı. Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Namaz öncesi etkinlik alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevresi bariyerlerle kapatılan Yenikapı Miting Alanı'na gelenler tek tek polis tarafından aranarak içeriye alındı. Namaza gelenlere iftariyelik dağıtıldı. İftar sonrası, Teravih namazı saat 22.00'da başlarken, teravih için 23.00'te saf tutuldu.