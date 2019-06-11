İşte 10 maddede 2019-20 model Galatasaray

Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor. Tatilini Bodrum'da geçiren teknik direktör Fatih Terim yoğun telefon trafiği ile kulüp çalışanlarını yönlendiriyor ve gelişmeleri takip ediyor.

İşte sarı-kırmızılılarda son durum:

1- Avusturya, İsviçre ve İtalya'da inceleme yapılacak ve sezon öncesi kamp tesisine karar verilecek. Ardından hazırlık maçı programı netleştirilecek.

2- Babel ve Şener Özbayraklı transferleri resmen açıklanacak. Jimmy Durmaz'daki maddi pürüzler giderilmeye çalışılacak. Vedat Muriç için Rizespor'la masaya oturulacak.

3- Luyindama için ay sonuna kadar Standard Liege'e 5 milyon Euro ödenecek.

4- İç transferde sadece Selçuk İnan yeni sözleşmeye imza atacak.

5- Kiralık oyunculardan Ndiaye yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

6- Henry Onyekuru'nun Everton'dan 1 yıl daha kiralanması için şartlar zorlanacak.

7- Altyapıdaki birçok genç yetenek Temmuz ayındaki yurt dışı kampına götürülecek.

8- Yeni transfer 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor deneyim kazanması adına Avrupa'da bir takıma kiralık yollanacak.

9- 30 yaşından büyük Mariano, Nagatomo ve Fernando için teklif gelirse değerlendirilecek.

10- Diagne ve Belhanda ucuza satılmayacak. İki oyuncunun da Afrika Kupası'ndaki performansı beklenecek.