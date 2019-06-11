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İşte 10 maddede 2019-20 model

Sezonu çifte kupa ile kapatan yeni sezon öncesi daha da güçlenmek istiyor. Teknik direktör yoğun telefon trafiği ile kulüp çalışanlarını yönlendiriyor ve gelişmeleri takip ediyor. Ryan Babel ve transferlerini resmen açıklayacak olan sarı kırmızılılar 'nun 1 yıl daha kiralanması için şartları zorlayacak, yeni ise deneyim kazanması amacıyla kiralanacak. İşte 10 maddede 2019-20 model Galatasaray...

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019
İşte 10 maddede 2019-20 model Galatasaray

Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor. Tatilini Bodrum'da geçiren teknik direktör Fatih Terim yoğun telefon trafiği ile kulüp çalışanlarını yönlendiriyor ve gelişmeleri takip ediyor.

İşte sarı-kırmızılılarda son durum:

1- Avusturya, İsviçre ve İtalya'da inceleme yapılacak ve sezon öncesi kamp tesisine karar verilecek. Ardından hazırlık maçı programı netleştirilecek.
2- Babel ve Şener Özbayraklı transferleri resmen açıklanacak. Jimmy Durmaz'daki maddi pürüzler giderilmeye çalışılacak. Vedat Muriç için Rizespor'la masaya oturulacak.
3- Luyindama için ay sonuna kadar Standard Liege'e 5 milyon Euro ödenecek.
4- İç transferde sadece Selçuk İnan yeni sözleşmeye imza atacak.
5- Kiralık oyunculardan Ndiaye yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.
6- Henry Onyekuru'nun Everton'dan 1 yıl daha kiralanması için şartlar zorlanacak.
7- Altyapıdaki birçok genç yetenek Temmuz ayındaki yurt dışı kampına götürülecek.
8- Yeni transfer 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor deneyim kazanması adına Avrupa'da bir takıma kiralık yollanacak.
9- 30 yaşından büyük Mariano, Nagatomo ve Fernando için teklif gelirse değerlendirilecek.
10- Diagne ve Belhanda ucuza satılmayacak. İki oyuncunun da Afrika Kupası'ndaki performansı beklenecek.

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İşte 10 maddede 2019-20 model Galatasaray
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