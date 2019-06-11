İşte 10 maddede 2019-20 model Galatasaray

Galatasaray'ı transferde hareketli günler bekliyor. Tatilini Bodrum'da geçiren teknik direktör Fatih Terim yoğun telefon trafiği ile kulüp çalışanlarını yönlendiriyor ve gelişmeleri takip ediyor.
İşte sarı-kırmızılılarda son durum:
1- Avusturya, İsviçre ve İtalya'da inceleme yapılacak ve sezon öncesi kamp tesisine karar verilecek. Ardından hazırlık maçı programı netleştirilecek.
2- Babel ve Şener Özbayraklı transferleri resmen açıklanacak. Jimmy Durmaz'daki maddi pürüzler giderilmeye çalışılacak. Vedat Muriç için Rizespor'la masaya oturulacak.
3- Luyindama için ay sonuna kadar Standard Liege'e 5 milyon Euro ödenecek.
4- İç transferde sadece Selçuk İnan yeni sözleşmeye imza atacak.
5- Kiralık oyunculardan Ndiaye yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.
6- Henry Onyekuru'nun Everton'dan 1 yıl daha kiralanması için şartlar zorlanacak.
7- Altyapıdaki birçok genç yetenek Temmuz ayındaki yurt dışı kampına götürülecek.
8- Yeni transfer 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor deneyim kazanması adına Avrupa'da bir takıma kiralık yollanacak.
9- 30 yaşından büyük Mariano, Nagatomo ve Fernando için teklif gelirse değerlendirilecek.
10- Diagne ve Belhanda ucuza satılmayacak. İki oyuncunun da Afrika Kupası'ndaki performansı beklenecek.