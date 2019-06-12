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'ten 'ye transferde yeşil ışık

ekiplerinden 'nin, Rusya'nın takımında forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu 'le ilgilenmesi camiada büyük heyecan yarattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 12:56
Manuel Fernandes'ten Göztepe'ye transferde yeşil ışık

Portekizli yıldız Manuel Fernandes'in Türkiye yetkisini elinde bulunduran menajer Tamer Özçam, basında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Göztepe'nin çok büyük marka ve büyük kulüp olduğunu dile getiren Özçam, "Şartlar oluşursa Fernandes sarı-kırmızılı formayı severek giyer" dedi.

Fernandes'in 30 Haziran tarihi itibarıyla Lokomotiv Moskova'dan bonservisini alacağını belirten Özçam, "İstanbul'dan da bir kulüp Fernandes'le ciddi şekilde ilgileniyor. Göztepeli taraftarların birçoğu Fernandes'i sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutmuş. Açıkçası Manuel bu kadar yoğun ilgiye sevindi ve de şaşırdı. Fernandes Türkiye'yi yakından tanıyor ve bu ülkeyi çok seven biri. Zaten kalitesi de ortada" diye konuştu.

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Manuel Fernandes'ten Göztepe'ye transferde yeşil ışık
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