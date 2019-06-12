Galatasaray'a yeni Felipe Melo geliyor: Nainggolan!

Inter'e Şampiyonlar Ligi biletini getiren son haftadaki golüne rağmen yeni teknik direktör Antonio Conte'nin kaptan Icardi ile birlikte Nainggolan'ı da yeni sezonda takımda istemediğini Uzak Doğulu patronlara iletti. Bu haberin ardından Galatasaray Belçikalı yıldızın transferi için devreye girdi.
Giriş Tarihi: 12.6.2019 12:32Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 12:38
2011 yılında Juventus'un başında olan Conte, Melo'yu Amerika'daki yaz kampına götürmemiş ve devreye giren Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.