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, ve Abdülkadir Ömür'ün transferleri hakkında konuştu

Başkanı , Divan Kurulu'nda ve Abdülkadir Ömür'ün transferlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 15:41
Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün transferleri hakkında konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada Yusuf ve Abdülkadir için önemli sözler sarf etti.

Ahmet Ağaoğlu, Yusuf ve Abülkadir'in transferleri hakkında çıkan haberler hakkında konuşurken şunları söyleri:

"Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda borcumuz 119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz için getirip masamıza koysanız bile satmıyorum dedim. Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz. O da gelecek yıl, bu sene değil. Bizim bu oyuncularımıza kimse sadece para olarak görmesin. Onları satmak ülke ekonomisine ihanettir. Sıradan bir transfer olmayacak. En iyi şekilde gidecekler ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edecekler."

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Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün transferleri hakkında konuştu
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