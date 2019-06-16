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Son dakika: Yönetimi ibra edildi

Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu toplantısında başkan ve yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Giriş Tarihi: 16.6.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 17:48
Son dakika: Fenerbahçe Yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.

FENERBAHÇE'DE 2019 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2019 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Genel kurulda 2019 yılı bütçesi üyelerin oyuna sunuldu. 2019 yılına ait yapılan oylama sonunda 1 milyar 472 milyon TL'lik gelir, 1 milyar 585 milyon TL'lik gider içeren bütçe oy birliği ile kabul edildi.

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Son dakika: Fenerbahçe Yönetimi ibra edildi
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