Son dakika haberi! Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı iptal edildi

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul başladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile kongre üyeleri katıldı.

Tüzük değişikliği için son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10'u olan 2 bin 342 üyenin hazır bulunması gerekiyor.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, ilk 1 saatte genel kurula katılanların sayısının yaklaşık bin 400 olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi.

"GÜNLÜK AKIŞI ETKİLEMEYECEK MADDELERDİ"



Toplantıda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirmeye çalıştıkları tüzük kongresinin şu anki çalışmaları engelleyecek bir durumda olmadığını söyleyerek, "Mali açıdan daha belirleyici maddeler var. Günlük akışı etkilemeyecek maddeler. Önemli olan camiamızın önem verdiği tüzüğün ciddi anlamda yapılanması gerekiyor. Çelişkili maddelerin düzeltilmesi lazım. Günümüzün gerçeklerine uygun hale gelmesi lazım. Seçimin daha demokratik olması ve teknolojiye ayak uydurması gibi konular var. Aidat ile ilgili konular var. Bize göre yönetim kurulunun süresi ve dönemin tekrar belirlenmesi gerekiyor. 3 dönem sonra belki kısıtlama olabilir. Tüzük öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişikliği gerek duyulmasın. Çok kapsamlı bir çalışma olacak. Madde madde oylanacak. 2014'teki değişiklik aceleye gelmişti. Kongre üyesi var, kongre üyesi var. Toplantıdan toplantıya gelen var, parası ödeyip gelmeyenler var. Bu konu ilgili her kongre üyesinin istediği görüşü bahsedebileceği bir süreç işleteceğiz. Bunun için toplantılar düzenlenecek. Daha çok katılımcı olmak isteyen üyeler ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bugünküler mali konulardı. Çok fazla tartışmaya açık olmayan konulardı. Katılan kongre üyelerine teşekkür ederim. Şu anki rakam bin 572. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya kadar bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor. Buradaki maddeleri size bahsettim, 'Büyük tüzük tadil' toplantısında ele alacağız" diye konuştu.



Ali Koç ayrıca tüm babaların da Babalar Günü'nü kutladı.



Öte yandan toplantının yapıldığı stadyumun yanında bulunan lisede bugün gerçekleşen üniversitelere giriş sınavı için gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda üyelere uyarılarda bulunuldu.