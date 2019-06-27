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, 'den neden ayrıldı? İşte yaşananlar...

’de defteri kapandı. Kulüp tarihinin en sancılı süreci olarak kabul edilen 3 Temmuz’dan bir sene sonra Valencia’dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen milli futbolcu 7 sezonun ardından takımdan ayrıldı.

Giriş Tarihi: 27.6.2019 08:12
Mehmet Topal, Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İşte yaşananlar...

'de dönemi sona erdi. Peki ayrılığın perde arkasında neler yaşandı? İşte o süreç... Fenerbahçe formasını giydiği ilk maçtan son karşılaşmaya kadar yeterliliği sürekli tartışılan ve tribünler tarafından beğenilmeyen Mehmet Topal'dan bu süreçte Aykut Kocaman, Vitor Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Dick Advocaat, Phillip Cocu ve Erwin Koeman gibi teknik adamlar vazgeçmezken sürekli ilk 11'de oynattı. Ancak futbolcunun yüksek maaşı, ilerleyen yaşı ve zaten gergin olan tribün ilişkisinin son maçta daha da artması ardından ipler koptu.

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Mehmet Topal, Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İşte yaşananlar...
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