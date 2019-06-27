Mehmet Topal, Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İşte yaşananlar...

Fenerbahçe'de Mehmet Topal dönemi sona erdi. Peki ayrılığın perde arkasında neler yaşandı? İşte o süreç... Fenerbahçe formasını giydiği ilk maçtan son karşılaşmaya kadar yeterliliği sürekli tartışılan ve tribünler tarafından beğenilmeyen Mehmet Topal'dan bu süreçte Aykut Kocaman, Vitor Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Dick Advocaat, Phillip Cocu ve Erwin Koeman gibi teknik adamlar vazgeçmezken sürekli ilk 11'de oynattı. Ancak futbolcunun yüksek maaşı, ilerleyen yaşı ve zaten gergin olan tribün ilişkisinin son maçta daha da artması ardından ipler koptu.

