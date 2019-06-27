Son dakika: Fenerbahçe'nin Yasir Subaşı'yı istediğini resmen açıkladı

Ümraniyespor Kulübünün geçtiğimiz günlerde yapılan olağan seçimli genel kurulunda Recep Yoğurtçu'nun yerine göreve seçilen başkan Tarık Aksar, AA muhabirine transfer çalışmaları, stat düzenlemesi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Takımdaki birkaç oyuncuya transfer teklifi geldiğini belirten Aksar, "Bu oyuncuların başında Yasir Subaşı geliyor. Bildiğiniz gibi Yasir bize Fenerbahçe'den geldi. Yasir'in sözleşmesindeki maddeyle sarı-lacivertliler oyuncuyu bir sezon sonra alabilecekti. Fenerbahçe, Yasir'i istiyor. Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek." ifadelerini kullandı.

Tarık Aksar, Yasir'in geride kalan sezonda Ümraniyespor formasıyla iyi bir performans sergilediğini vurgulayarak, "Bizim için değerli bir oyuncu. Fenerbahçe sözleşme bedelini yatırdığında Yasir'i kadrosuna katacak. Fenerbahçe eğer transferden vazgeçerse de biz kendisiyle devam etmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksar, kırmızı-beyazlı takımın hücum oyuncusu Emircan Altıntaş'ın Trabzonspor ile isminin geçtiğini ancak kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığını belirtti.