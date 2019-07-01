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, Spor Toto 1. Lig ekibi ’ün başarılı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcuyu, Fenerabahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de izlediği iddia edilmişti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 10:33
Antalyaspor, Ufuk Akyol ile anlaştı

Antalyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna katarak transfer sezonunu açan kırmızı-beyazlılar, bu kez genç bir yeteneği transfer etti.

Play-Off maçlarında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin takip ettiği iddia edilen Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, önümüzdeki sezon Antalyaspor forması giyecek.

Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı ekiple 25 maça çıkan 22 yaşındaki genç futbolcu, 25 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

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Antalyaspor, Ufuk Akyol ile anlaştı
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