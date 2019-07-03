Trabzonspor, Ahmet Canbaz transferini resmen açıkladı! İşte bonservis bedeli

Trabzonspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Werder Bremen'de forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı 125 bin Euro bonservis bedeli karşışılığında transfer etti. Bordo mavili kulüp, resmi sitesinden 21 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Werder Bremen'den transfer ettiğimiz Ahmet Canbaz ile üç yıllık sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Cambaz'dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Başkanımız Ağaoğlu, "Ahmet, Türkiye'deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri ve kendisinden beklentimiz çok büyük. Ahmet, zorlu bir mücadelenin içine girecek. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa'nın en iyisi olacak" dedi.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Canbaz da, şunları söyledi: "Heyecanlı ve gururluyum. İnşallah burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve formayı alacağıma da inanıyorum. İnşallah herkes için en iyisi olur."

Trabzonspor Canbaz'la imzalanan sözleşmenin detaylarını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre genç oyuncuya 2019-20 sezonu için 625 bin TL, 2020-21 sezonu için 630 bin TL, 2021-22 sezonu için 630 bin TL garanti ücret ödenecek.

Alman ekibine ödenen transfer bedeliyle ilgili olarak bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hakettiği tutarı aşan kısmının %20'si,

ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."