Galataray'ın Ever Banega transferinde Monchi oyunu

Ever Banega'nın menajeri Hirsig, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Biz Galatasaray ile anlaştık, kulüpler ne boyutta bilmiyorum" demişti. Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise flaş transferlere imza atmadan takımdan bir başka ismin gidişine izin vermeye sıcak olmadığı görüntüsü veriyor.

Eibar'dan Jordan, Salzburg'dan Dabbur, Marsilya'dan Ocampos'u Sevilla'ya alan Monchi, kulübün rekor transferine ise Bordeaux'dan Kounde'yi (25 milyon Euro) alarak imza attı. Banega'ya bir yılı kalan kontratı için uzatma teklifi yapmayan Monchi oyuncunun piyasasını düşürmemek için de 'Bugünlerde satmayacağız' açıklamasını yaptı.

FERNANDO'DAN HABERLERİ BİLE YOK

Teknik direktör Lopetegui'nin hafta içinde Sevilla yerel medyasında yayınlanan 'İdeal 11'inde Banega'nın yer almaması' haberi, transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Bu arada Sevilla cephesinde G.Saraylı Fernando'nun listede olmadığı öğrenildi. Oyuncu hakkında bir tek kelime bile yazılmaması dikkatlerden kaçmadı.

İmparator ve askerleri

GALATASARAYLI futbolcular yeni sezon hazırlıkları için bugün Florya'da bir araya gelecek. Bugün ve yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından çalışmalar 14 Temmuz Pazar gününe kadar İstanbul'da devam edecek. İki günlük iznin sonrasında 17-23 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapılacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ise çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sık sık bir araya gelen Fatih Terim ve yardımcıları dün de Florya'da yeni sezon için son hazırlıkları yaptı. Kulübün Scout Şefi Emre Utkucan buluşmanın fotoğrafını 'İmparator ve askerleri için durmak yok" notuyla paylaştı.