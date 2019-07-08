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, transferini resmen açıkladı

FenerbaFenerbahçe, 'nden 21 yaşındaki file bekçisi 'ı renklerine bağladığını açıkladı. Genç kaleciyle 4 yıllık anlaşma sağlandı. Sarı lacivertli kulüpten transferle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Formamızı gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor, 'miz ile nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 00:11 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 05:49
Fenerbahçe, Altay Bayındır transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanmıştır. Formamızı gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Genç kaleci geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 19 maçta görev almıştı.

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Fenerbahçe, Altay Bayındır transferini resmen açıkladı
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