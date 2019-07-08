Son dakika: Trabzonspor, Vahid Amiri ile yollarını ayırdı

Trabzonzpor'a geçen sezon büyük umutlarla transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vahid Amiri, bordo mavili takımla yollarını ayırdı. Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği ve İranlı futbolcuya 150 bin euro fesih tazminatı ödeneceği açıklandı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

İranlı sol kanat futbolcusu Trabzonspor'da 22 lig maçında 679 dakika sahada kalmış ve 1 gol kaydetmişti.