Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi

İŞTE FENERBAHÇE - VEDAT MURİÇ TRANSFERİNİN PERDE ARKASI!

Türkiye'nin gündemini yaklaşık 2.5 aydır meşgul eden Vedat Muriqi transferi dün itibariyle sonuçlandı… İlk olarak SABAH'ın 25 Nisan Perşembe günü okurlarına 'Vedat Muriqi Fenerbahçe'de' başlığı ile duyurduğu haber dün saatler 13.57'yi gösterdiğinde sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından attığı 'ateş' emojili tweetle taraftara müjdelendi. Bu mesajın ardından Muriqi'nin 4 yıllığına Fenerbahçe ile anlaştığını duyuran video geldi. Sarı-lacivertliler "Biz Fenerbahçe'yiz" vurgusu yaparak adeta ezeli rakibi Galatasaray'a 'İstersek alırız" mesajı verdi.