Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi

haberleri! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... 'ın da talip olduğu Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Kosovalı golcüyü nasıl ikna etti? Sarı lacivertlilerin bu hafta İstanbul'a gelmesi beklenen iki transferi kimler? Ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir ismi daha kadrosuna kattı! İşte son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 11:58
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi

İŞTE FENERBAHÇE - VEDAT MURİÇ TRANSFERİNİN PERDE ARKASI!

Türkiye'nin gündemini yaklaşık 2.5 aydır meşgul eden Vedat Muriqi transferi dün itibariyle sonuçlandı… İlk olarak SABAH'ın 25 Nisan Perşembe günü okurlarına 'Vedat Muriqi Fenerbahçe'de' başlığı ile duyurduğu haber dün saatler 13.57'yi gösterdiğinde sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından attığı 'ateş' emojili tweetle taraftara müjdelendi. Bu mesajın ardından Muriqi'nin 4 yıllığına ile anlaştığını duyuran video geldi. Sarı-lacivertliler "Biz Fenerbahçe'yiz" vurgusu yaparak adeta ezeli rakibi Galatasaray'a 'İstersek alırız" mesajı verdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN