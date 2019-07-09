Trabzonspor'un yeni transferi Donis Avdijaj, SABAH'a konuştu

Trabzonspor, 2018-19 sezonunu Hollanda'nın Willem II takımında tamamlayan ve serbest statüde bulunan Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'yı Trabzon'a getirdi ve renklerine bağladı.

Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda formalarını giyen sol kanat Avdijaj, sabaha karşı 03.00'te Trabzon'a geldi. SABAH'ın havalimanında karşıladığı 22 yaşındaki futbolcu, ilk duygularını paylaştı. Sorularımızı yanıtlayan Avdijaj, "Bu şehrin futbola ne kadar düşkün olduğunu ve taraftarın takımını çılgınlık derecesinde sevdiğini biliyorum. İnternetten gollerimi seyredip, beni tebrik edenler var. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha güzellerini atacağım ve futbolumla tribünleri coşturacağım. Buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim" dedi.



Geç saatlerde geldiği Trabzon havalimanında karşısında muhabirimiz Yunus Emre Sel'i görünce büyük şaşkınlık yaşayan Donis Avdijaj duygularını, transferini ilk duyuran gazete olan SABAH'la paylaştı.

Bordo-mavililer Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunda 274 bin Euro garanti ücret alacak olan Kosovalı sol kanat, 2020-21'de 375 bin, sonraki iki sezonda ise 500'er bin Euro kazanacak.

49 milyon Euro değer biçtiler

KÜÇÜK yaşlarda Schalke 04 altyapısında forma giyen ve 2014-18 yılları arasında Alman kulübünün A takımında yer alan Donis Avdijaj, adından sıkça söz ettirmişti. Birçok yıldız isimle Schalke'de forma giyen 22 yaşındaki genç yıldızın bir dönem kontratındaki sözleşme fesih bedeli 49 milyon Euro'ydu. Kiralık olarak gittiği takımlarda istediği performansı gösteremeyen Kosovalı, geçen sezon Hollanda ekiplerinden Willem II'de 18 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Campi de imzayı atıyor

Trabzonspor, savunmasını Arjantinli bir isimle güçlendirdi. Fırtına, Arjantin'in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi'yi kiraladı. Ön libero ve sol bek mevkilerinde de görev yapabilen futbolcunun bugün Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Campi, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te geçirdi. Bu arada Trabzonspor, İranlı futbolcu Vahid Amiri ile yollarını ayırdı.